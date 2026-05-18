246 музеев подготовили особые экспозиции: Ночь музеев уже скоро

© LETA 18 мая, 2026 15:48

Всюду жизнь 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в Ночь музеев посетителей будут ждать 246 музеев и других культурных учреждений по всей Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве культуры.

Это на одно место больше, чем в прошлом году, сказала на пресс-конференции министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"). В этом году в Риге и ее окрестностях посетителей будут ждать 82 культурных места, в Видземе - 51, в Курземе - 49, в Латгале - 39, а в Земгале - 25.

Министр отметила, что в целом число посетителей музеев растет, но еще не вернулось на уровень до пандемии "Covid-19".

В этом году объединяющая тема Ночи музеев - "Приключения предмета". Она перекликается с изречением Райниса "И тряпка когда-то была почетной рубахой", напоминая, что у каждого предмета есть своя история и ценность.

Председатель правления Латвийского национального комитета Международного совета музеев ("ICOM Latvija") Кристине Милере на пресс-конференции отметила, что музеи помогают объединять прошлое и будущее, местное и международное, а также различные общины. Кроме того, Ночь музеев делает видимой менее заметную в повседневной жизни работу музеев. По словам Милере, музей - это не только место, но и пространство, где люди могут общаться. Тема этого года "Приключения предмета" позволяет музеям рассказывать о предметах как о носителях значимого для общества опыта, воспоминаний и ценностей.

Чтобы посещение Ночи музеев было более доступным, 23 мая после 18:00 "Pasažieru vilciens" предлагает 50% скидку на билеты на поезд.

С программой Ночи музеев можно ознакомиться на сайте "latvia.icom.museum.lv".

Ночь музеев в Латвии пройдет уже в 22-й раз. Ее основное предложение для посетителей бесплатное, однако на отдельные мероприятия может взиматься плата за вход.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

