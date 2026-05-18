Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Индус-трансгендер, став депутатом, призвал шотландцев заплатить за «оккупацию Палестины»

Редакция PRESS 18 мая, 2026 16:42

Мир 0 комментариев

Шотландия продолжает уверенно выигрывать чемпионат мира по политическому абсурду. Не успел свежеизбранный депутат местного парламента — трансгендер из Индии, живущий в Британии по временной визе и даже не имеющий британского гражданства, — освоиться в кресле, как уже объяснил шотландцам, кому именно они теперь должны денег. Оказалось — Палестине. Причём платить, разумеется, предлагается не самому депутату, а угрюмому сантехнику из Глазго и пенсионерке из Абердина, которые, вероятно, до сегодняшнего дня и не подозревали, что лично ответственны за мировой колониализм.

Шотландия вообще удивительная страна: ещё вчера человек прилетел туда по визе, а сегодня уже будучи избранным депутатом (теперь в Шотландии так можно – в прошлом году приняли соответствующий закон) рассказывает местным жителям, как им правильно каяться и кому перечислять репарации.

А теперь подробности:

Студент из Индии, трансгендер, избранный в парламент Шотландии (Холируд), требует, чтобы шотландские налогоплательщики финансировали выплату компенсаций палестинцам из-за их «соучастия» в «оккупации» этой территории, пишет The Telegraph.

К. Маниваннан был избран членом парламента Шотландии от Партии зеленых. Избрание «квир-иммигранта» вызвало бурную реакцию после того, как выяснилось, что Маниваннан находится в стране по студенческой визе, которая не гарантирует ему возможность остаться в стране на весь срок полномочий Холируда.

Маниваннан вместе с Айрис Дуэйн, еще одним недавно избранным трансгендерным членом парламента от «Зеленых», поддержал «манифест» организации «Art Workers for Palestine Scotland». Одно из требований манифеста призывает правительство Шотландии взять на себя обязательства по «программе восстановительного правосудия от Шотландии в пользу палестинского народа». Группа также потребовала, чтобы министры подготовили отчет об «историческом и современном соучастии Шотландии в колонизации и оккупации Палестины».

Рэйчел Гамильтон, заместитель лидера шотландских тори, заявила: «Обычные шотландцы будут потрясены тем, что эти депутаты от партии зеленых не только поддерживают организацию, продвигающую антисемитские стереотипы, но и выступают за то, чтобы налогоплательщики оплачивали счет за ошибочный трюк, направленный на демонстрацию своей добродетели».

«Этой паре явно наплевать на заоблачные налоги, которые платят трудолюбивые шотландцы, или на сокращения, которые переживают наши государственные службы, если они считают это уместным. Это также обнажает их презрение к стране, которую они представляют.

Историки, как правило, не считают, что Шотландия была вовлечена в британский мандат в Палестине в большей степени, чем Великобритания в целом. Однако некоторые левые шотландские активисты указывают на тот факт, что Артур Бальфур — который в 1917 году выступил с декларацией о поддержке Великобританией создания национального дома для еврейского народа в Палестине — родился в Шотландии.

Маниваннану разрешено занимать должность члена шотландского парламента (MSP) благодаря особенности иммиграционных правил, согласно которым занятие выборной должности в децентрализованном законодательном органе не считается формой трудоустройства, несмотря на зарплату в размере 77 711 фунтов стерлингов.

На что рассчитывали те, кто принимал закон, позволяющий пролезать в депутаты иностранцам без гражданства? Видимо, именно на такое и рассчитывали.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать