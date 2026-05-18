Шотландия вообще удивительная страна: ещё вчера человек прилетел туда по визе, а сегодня уже будучи избранным депутатом (теперь в Шотландии так можно – в прошлом году приняли соответствующий закон) рассказывает местным жителям, как им правильно каяться и кому перечислять репарации.

А теперь подробности:

Студент из Индии, трансгендер, избранный в парламент Шотландии (Холируд), требует, чтобы шотландские налогоплательщики финансировали выплату компенсаций палестинцам из-за их «соучастия» в «оккупации» этой территории, пишет The Telegraph.

К. Маниваннан был избран членом парламента Шотландии от Партии зеленых. Избрание «квир-иммигранта» вызвало бурную реакцию после того, как выяснилось, что Маниваннан находится в стране по студенческой визе, которая не гарантирует ему возможность остаться в стране на весь срок полномочий Холируда.

Маниваннан вместе с Айрис Дуэйн, еще одним недавно избранным трансгендерным членом парламента от «Зеленых», поддержал «манифест» организации «Art Workers for Palestine Scotland». Одно из требований манифеста призывает правительство Шотландии взять на себя обязательства по «программе восстановительного правосудия от Шотландии в пользу палестинского народа». Группа также потребовала, чтобы министры подготовили отчет об «историческом и современном соучастии Шотландии в колонизации и оккупации Палестины».

Рэйчел Гамильтон, заместитель лидера шотландских тори, заявила: «Обычные шотландцы будут потрясены тем, что эти депутаты от партии зеленых не только поддерживают организацию, продвигающую антисемитские стереотипы, но и выступают за то, чтобы налогоплательщики оплачивали счет за ошибочный трюк, направленный на демонстрацию своей добродетели».

«Этой паре явно наплевать на заоблачные налоги, которые платят трудолюбивые шотландцы, или на сокращения, которые переживают наши государственные службы, если они считают это уместным. Это также обнажает их презрение к стране, которую они представляют.

Историки, как правило, не считают, что Шотландия была вовлечена в британский мандат в Палестине в большей степени, чем Великобритания в целом. Однако некоторые левые шотландские активисты указывают на тот факт, что Артур Бальфур — который в 1917 году выступил с декларацией о поддержке Великобританией создания национального дома для еврейского народа в Палестине — родился в Шотландии.

Маниваннану разрешено занимать должность члена шотландского парламента (MSP) благодаря особенности иммиграционных правил, согласно которым занятие выборной должности в децентрализованном законодательном органе не считается формой трудоустройства, несмотря на зарплату в размере 77 711 фунтов стерлингов.

На что рассчитывали те, кто принимал закон, позволяющий пролезать в депутаты иностранцам без гражданства? Видимо, именно на такое и рассчитывали.