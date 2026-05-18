Поколение Z решило, когда человек официально становится старым — и многим это не понравится

Редакция PRESS 18 мая, 2026 15:22

У каждого поколения есть свой любимый возрастной ужас. В 20 лет сорокалетние кажутся людьми из исторического романа. В 40 внезапно выясняется, что жизнь не закончилась, колени ещё работают, а слово “молодёжь” просто стало звучать подозрительно.

Но поколение Z решило не ждать личного опыта и назвало возраст, с которого человек, по их мнению, уже официально старый.

Согласно опросу кампании Age Without Limits, представители Gen Z считают, что старость начинается в 62 года. И это ещё не самая болезненная часть. По данным того же опроса, они полагают, что люди перестают хорошо выглядеть в современной моде примерно в 56 лет, начинают испытывать трудности с технологиями в 59, а когнитивный спад начинается примерно в 62.

Звучит довольно сурово — особенно от поколения, часть которого ещё недавно просила родителей записать их к врачу.

Но история не только про молодёжную жестокость. Опрос показывает, что сами молодые люди тоже не слишком радужно смотрят на собственное будущее. Около 20% представителей Gen Z не уверены, что будут хорошо выглядеть в старости, 27% не ожидают хорошего здоровья, а 25% сомневаются, что рядом с ними будет много семьи или друзей.

То есть они не просто объявили старших “старыми”. Они, похоже, сами заранее боятся возраста — как будто старение это не нормальная часть жизни, а неудачный финальный сезон.

При этом другие исследования дают более мягкую картину. Международный опрос Ipsos, например, показал, что в среднем люди считают началом старости возраст около 66 лет. А восприятие старости вообще сильно зависит от поколения, страны и собственного возраста: чем старше становится человек, тем дальше обычно отодвигает границу “старого”.

Самое смешное в таких опросах — не цифра 62. А то, что каждый возраст выглядит пугающе только издалека. В 15 кажется, что 25 — это уже почти ипотека и больная спина. В 25 кажется, что 40 — это спокойная прогулка к кладбищу. А потом человек доживает до 40 и обнаруживает, что он всё ещё хочет кофе, отпуск, новые ботинки и чтобы его не называли “почтенного возраста”.

Впрочем, Gen Z здесь не изобрело ничего нового. Культура давно учит людей бояться возраста, бороться с морщинами, скрывать седину, выглядеть “свежо”, “актуально” и “не на свои годы”. Молодые просто повторили это вслух — в формате опроса.

Так что новость неприятная, но полезная: старость теперь начинается не тогда, когда человек перестал жить, а когда кто-то моложе посмотрел на него и решил, что всё уже понятно.

