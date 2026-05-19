Певица Дара одержала победу на конкурсе с песней "Bangaranga", получив первое место и большую поддержку зрителей. Однако вскоре после финала внимание привлекла не только сама композиция, но и команда ее авторов.

Наибольшее обсуждение вызвал греческий композитор Димитрис Контопоулос, который ранее неоднократно сотрудничал с российскими делегациями на «Евровидении» и много лет работал вместе с российской эстрадной звездой Филиппом Киркоровым.

Дискуссии стали еще громче после того, как сам Киркоров публично заявил российским СМИ, что участвовал в подготовке болгарской представительницы к конкурсу.

«Мы выбрали певицу, начали готовить ее к болгарскому национальному отбору. У нее была одна проблема — у нее не было хита. Голос, внешность, она танцует, но хита нет. Но мы увидели потенциал. Я увидел, что она — дива», — заявил Киркоров.

По его словам, над проектом работала и его команда, включая греческого композитора, и именно в результате этого сотрудничества появилась конкурсная песня "Bangaranga".

Эти заявления вызвали широкие обсуждения в социальных сетях. Часть пользователей считает, что участие представителей российской музыкальной индустрии в проектах «Евровидения» в то время, когда Россия не участвует в конкурсе, вызывает вопросы о закулисном влиянии.

Другие же отмечают, что международное сотрудничество в музыкальной индустрии является обычной практикой, а происхождение композиторов или продюсеров само по себе не означает политического влияния на результаты конкурса.

Пока ни болгарская делегация, ни организаторы Eurovision 2026 публично не комментировали прозвучавшие дискуссии.