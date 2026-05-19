Скандал на Евровидении: конкурс выиграла протеже Филиппа Киркорова? (1)

Редакция PRESS 19 мая, 2026 08:08

1 комментариев

После финала Eurovision 2026, который прошел в столице Австрии Вене, в социальных сетях и зарубежных СМИ началось широкое обсуждение победы Болгарии. Как пишет литовское издание lrytas.lt, в российских и украинских медиа появились разговоры о возможной причастности представителей России к успеху болгарской участницы Дары.

Певица Дара одержала победу на конкурсе с песней "Bangaranga", получив первое место и большую поддержку зрителей. Однако вскоре после финала внимание привлекла не только сама композиция, но и команда ее авторов.

Наибольшее обсуждение вызвал греческий композитор Димитрис Контопоулос, который ранее неоднократно сотрудничал с российскими делегациями на «Евровидении» и много лет работал вместе с российской эстрадной звездой Филиппом Киркоровым.

Дискуссии стали еще громче после того, как сам Киркоров публично заявил российским СМИ, что участвовал в подготовке болгарской представительницы к конкурсу.

«Мы выбрали певицу, начали готовить ее к болгарскому национальному отбору. У нее была одна проблема — у нее не было хита. Голос, внешность, она танцует, но хита нет. Но мы увидели потенциал. Я увидел, что она — дива», — заявил Киркоров.

По его словам, над проектом работала и его команда, включая греческого композитора, и именно в результате этого сотрудничества появилась конкурсная песня "Bangaranga".

Эти заявления вызвали широкие обсуждения в социальных сетях. Часть пользователей считает, что участие представителей российской музыкальной индустрии в проектах «Евровидения» в то время, когда Россия не участвует в конкурсе, вызывает вопросы о закулисном влиянии.

Другие же отмечают, что международное сотрудничество в музыкальной индустрии является обычной практикой, а происхождение композиторов или продюсеров само по себе не означает политического влияния на результаты конкурса.

Пока ни болгарская делегация, ни организаторы Eurovision 2026 публично не комментировали прозвучавшие дискуссии.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

