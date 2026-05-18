Пострадавшая от ударов дронов нефтебаза работу не возобновит: из соображений безопасности

В компании сказали, что ущерб от дронов невелик и будет покрыт страховой компанией. Точную сумму ущерба компания не назвала.

В то же время в связи с тем, что предприятие не может обеспечить безопасность сотрудников, руководство "East-West Transit" приняло решение не продолжать деятельность на Резекненской нефтебазе, сообщили на предприятии.

Более подробных комментариев агентству ЛЕТА в компании не предоставили.

Как сообщалось, рано утром 7 мая в воздушное пространство Латвии влетело несколько беспилотных летательных аппаратов, два из которых врезались в Резекненскую нефтебазу "East-West Transit".

На месте происшествия было установлено, что в результате внешнего воздействия повреждены четыре нефтяных резервуара, в которых нефтепродуктов не было. У одного из резервуаров тлела обшивка на площади 30 квадратных метров, возгорание было оперативно ликвидировано.

В ноябре 2024 года Рижский городской суд объявил о процессе правовой защиты "East-West Transit" и утвердил план мер, первоначально установив срок его реализации в четыре года.

Информация "Firmas.lv" свидетельствует, что в 2023 году оборот "East-West Transit" составил 119,901 миллиона евро, а убытки - 4,204 миллиона евро. Более свежие финансовые данные не публиковались.

Компания зарегистрирована в 1996 году, ее основной капитал составляет 3,261 миллиона евро.