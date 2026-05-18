Southwest Airlines теперь официально запретила перевозить человекоподобных и похожих на животных роботов на своих рейсах. Причём запрет касается не только салона, но и багажа: такие устройства нельзя брать ни как “пассажиров”, ни как чемоданы. Ограничение действует независимо от размера и цели перевозки.

Авиакомпания определяет человекоподобного робота как машину, которая имитирует внешность, движение или поведение человека. Для роботов, похожих на животных, логика такая же: если устройство ведёт себя слишком “живым” образом, в самолёте Southwest ему теперь не рады.

Поводом стали несколько историй, которые разошлись в соцсетях. В одном случае рейс из Окленда задержали, пока экипаж пытался понять, как правильно закрепить робота. Сначала его сочли ручной кладью, которой нельзя занимать кресло. В итоге полёт продолжился только после того, как устройство переместили к окну и вынули батарею.

Другой герой этой истории — гуманоидный робот по имени Stewie высотой около 3,5 фута. Его владелец, предприниматель из Далласа Аарон Мехдизаде, купил роботу отдельное место на рейс из Лас-Вегаса в Даллас, а не отправил его грузом. По его словам, пассажиры были в восторге: робот развлекал людей и даже прошёл через терминал аэропорта.

Но авиакомпания смотрит на это менее романтично. Главная проблема — литий-ионные батареи. Southwest прямо указывает, что опасается размера таких батарей и риска во время полёта. У авиакомпании уже есть строгие правила для аккумуляторов, power bank и других устройств с литиевыми батареями.

Маленькие роботы и игрушки при этом полностью не исчезают из самолётов. Если устройство помещается в обычные размеры ручной клади и соответствует правилам по опасным материалам и батареям, его могут разрешить взять на борт. Но человекоподобным и звероподобным машинам Southwest теперь закрыла дверь.

Получилась почти идеальная сцена XXI века: роботу уже можно купить билет, посадить его у окна и сделать из него звезду аэропорта. Но потом приходит авиакомпания и напоминает, что даже у будущего есть багажные правила, ограничения по батарее и сотрудник, которому надо решить, что делать с пассажиром без паспорта, но с литий-ионным сердцем.