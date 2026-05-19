В Юрмале попытка спасти питомца закончилась трагически

Редакция PRESS 19 мая, 2026 09:07

На прошлой неделе в Юрмале, на улице Виестура, жители района стали свидетелями несчастья, произошедшего с их соседом, сообщает «Degpunktā».

В результате пожара в садовом домике мужчина получил ожоги, пытаясь вынести из горящего помещения своего четвероногого питомца.

Садовый дом соседа загорелся на площади около 80 квадратных метров. Соседи сразу же позвонили по номеру 112 и поспешили на помощь. Они сообщили мужчине, что спасатели уже едут.

«Он здесь иногда живёт. Наверное, спал в дальней комнате и не слышал, что горит крыша и дом. Он только недавно вернулся из больницы — обжёг руки и голову, потому что спасал котика», — рассказали соседи.

Однако спасти питомца не удалось — кот погиб. Другие жители района отмечают, что огонь той ночью был настолько сильным, что подобная попытка спасения была практически безнадёжной.

По словам соседей, дом, который теперь уничтожен пожаром, был куплен несколько лет назад, а электропроводка в нём оставалась ещё с советских времён. В округе предполагают, что именно старая проводка могла стать причиной возгорания.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

