В Юрмале попытка спасти питомца закончилась трагически

В результате пожара в садовом домике мужчина получил ожоги, пытаясь вынести из горящего помещения своего четвероногого питомца.

Садовый дом соседа загорелся на площади около 80 квадратных метров. Соседи сразу же позвонили по номеру 112 и поспешили на помощь. Они сообщили мужчине, что спасатели уже едут.

«Он здесь иногда живёт. Наверное, спал в дальней комнате и не слышал, что горит крыша и дом. Он только недавно вернулся из больницы — обжёг руки и голову, потому что спасал котика», — рассказали соседи.

Однако спасти питомца не удалось — кот погиб. Другие жители района отмечают, что огонь той ночью был настолько сильным, что подобная попытка спасения была практически безнадёжной.

По словам соседей, дом, который теперь уничтожен пожаром, был куплен несколько лет назад, а электропроводка в нём оставалась ещё с советских времён. В округе предполагают, что именно старая проводка могла стать причиной возгорания.