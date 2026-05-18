Реформа здравоохранения: больницы поделят на категории

Согласно плану, локальные больницы будут обеспечивать круглосуточную неотложную помощь, диагностику и лечение хронических пациентов, региональные — более широкий спектр специализированной помощи, а многопрофильные — лечение по всем основным направлениям, включая сложные случаи.

К многопрофильным отнесут крупнейшие больницы Риги, а также медучреждения Лиепаи, Даугавпилса, Резекне, Валмиеры и Северной Курземе. В категорию региональных войдут больницы Елгавы, Юрмалы, Огре, Кулдиги, Цесиса и других городов. Локальными останутся больницы Тукумса, Бауски, Сигулды, Прейли, Краславы и ряда других регионов.

Особые условия предусмотрены для приграничных больниц Латгалии, чтобы сохранить доступность медицины в удаленных районах. Также планируется усилить работу отделений неотложной помощи и изменить требования к дежурному персоналу.

В министерстве подчеркивают, что цель реформы — не сокращение расходов, а повышение качества и доступности медицинской помощи. Более сложные случаи планируется концентрировать в крупных центрах, а базовые услуги сохранят ближе к месту жительства пациентов.

Общая стоимость реализации реформы в 2027–2028 годах оценивается более чем в 111 миллионов евро ежегодно.