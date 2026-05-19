«Игра в стулья» на высшем уровне: «Единство» возвращается, «Прогрессивные» выбывают

С учетом возражений «Национального объединения» против сотрудничества с партией «Прогрессивные» переговоры продолжатся между четырьмя политическими силами.

«Объединенный список» ожидает подтверждения от «Нового Единства» об участии во встрече. Изначально планируется встреча AS и JV, после чего за стол переговоров соберутся все четыре политические силы. Ранее сообщалось, что на начавшихся переговорах о создании нового правительства «Национальное объединение» продолжило настаивать на отказе от сотрудничества с «Прогрессивными».

Политик «Объединенного списка» Андрис Кулбергс, которому президент страны поручил попытаться сформировать новое правительство, ранее призвал все партии отложить взаимные обвинения, сосредоточиться на первоочередных задачах и попытаться создать максимально широкую правящую коалицию с участием «Объединенного списка», «Национального объединения», а также работавших в прежнем правительстве «Нового Единства», «Союза зеленых и крестьян» и «Прогрессивных».

В «Новом Единстве» ранее заявили, что готовы к уважительным переговорам с Кулбергсом. В партии подчеркнули, что ожидают от кандидата видения приоритетов, предстоящих задач и возможностей для конструктивного сотрудничества.

Сопредседатель партии «Прогрессивные» Андрис Шуваев сообщил агентству LETA, что сейчас главная задача — сформировать максимально широкую и дееспособную коалицию. По мнению «Прогрессивных», в нее должны войти «Объединенный список», «Национальное объединение», «Новое Единство», «Союз зеленых и крестьян» и «Прогрессивные».

В начале мая правительство Эвики Силини из «Нового Единства» ушло в отставку, а президент страны поручил формирование нового кабинета Андрису Кулбергсу, дав партиям чуть больше недели на переговоры.