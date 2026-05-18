Как привлечь гостей в столицу? Рига увеличивает «туристический» налог

Такое соглашение было достигнуто на встрече представителей Рижского агентства инвестиций и туризма (RITA), столичного самоуправления, туристических организаций и представителей бизнеса.

Одновременно определены приоритеты, на которые будут направлены дополнительные доходы от туристического сбора: укрепление международной конкурентоспособности Риги, маркетинг туризма и развитие делового туризма.

Также планируется усилить бренд «Meet Riga», создав и развивая Рижское конгресс-бюро, чтобы активнее привлекать международные конференции и деловые мероприятия. Предполагается, что это позволит Риге конкурировать со столицами соседних стран за проведение мероприятий с высокой добавленной стоимостью, одновременно принося значительную выгоду гостиничному бизнесу, сфере общественного питания, транспорту и другим отраслям услуг.

Как поясняют в самоуправлении, поток иностранных туристов по-прежнему существенно зависит от геополитической ситуации в регионе и экономических вызовов. При этом Рига конкурирует со столицами соседних стран, где после пандемии Covid-19 в развитие туризма были вложены значительно большие ресурсы.

Сейчас в Риге действует один из самых низких туристических сборов в Европе — один евро за ночь с человека (0,89 евро плюс налог на добавленную стоимость).

В Вильнюсе, Каунасе и Паланге туристический сбор уже составляет два евро за ночь, а в ряде европейских городов он еще выше. Другие самоуправления Латвии также постепенно вводят туристический сбор — например, Кулдига с этого года установила сбор в размере 1,5 евро.

Директор RITA Фредис Биковс подчеркнул, что все средства, полученные от туристического сбора, направляются на развитие туристической отрасли. По его словам, дополнительное финансирование позволит реализовать долгосрочную и предсказуемую маркетинговую политику в сфере туризма, привлекать иностранных гостей и укреплять конкурентоспособность Риги в Балтийском и Североевропейском регионе.

При этом, отметил Биковс, сбор не станет дополнительной нагрузкой для туристического бизнеса, поскольку его оплачивают гости города, а полученные средства возвращаются в отрасль и экономику города в целом.

Президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш поддержал повышение туристического сбора, поскольку полученные средства вкладываются в привлечение туристов, маркетинг Риги и укрепление международной конкурентоспособности города.

«Сейчас Рига конкурирует с другими столицами Балтии и Северной Европы, где в развитие туризма и международный маркетинг инвестируются значительно большие средства. Если мы хотим видеть больше туристов, больше международных конференций и более высокую экономическую активность в городе, необходимо существенно увеличить бюджет на привлечение туристов», — пояснил Калниньш.

Хотя принимающие туристические агентства и туроператоры осторожно оценивают повышение сбора, председатель правления Латвийской ассоциации туристических агентов операторов Эрикс Лингеберзиньш считает необходимым в долгосрочной перспективе увеличить поддержку агентств и туроператоров за счет дополнительных средств от туристического сбора.

«Латвийская ассоциация туристических агентов и операторов поддерживает увеличение туристического сбора, поскольку укрепление международной узнаваемости Риги и развитие делового туризма имеют важное значение для конкурентоспособности города и роста всей туристической и гостиничной отрасли», — отметил Лингеберзиньш.

Помимо доходов от туристического сбора, в 2026 году финансирование туристических мероприятий со стороны Рижского самоуправления было увеличено на два миллиона евро. Повышение туристического сбора рассматривается как долгосрочный инструмент обеспечения стабильного и прогнозируемого финансирования развития отрасли.

Как сообщалось ранее, Рижская дума ввела туристический сбор в 2023 году. Тогда же его снизили до 0,89 евро, что вместе с НДС составило один евро.