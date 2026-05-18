Как привлечь гостей в столицу? Рига увеличивает «туристический» налог

Редакция PRESS 18 мая, 2026 17:26

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская дума с 1 января следующего года планирует вдвое увеличить туристический сбор — с нынешнего одного евро до двух евро с человека за ночь, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Такое соглашение было достигнуто на встрече представителей Рижского агентства инвестиций и туризма (RITA), столичного самоуправления, туристических организаций и представителей бизнеса.

Одновременно определены приоритеты, на которые будут направлены дополнительные доходы от туристического сбора: укрепление международной конкурентоспособности Риги, маркетинг туризма и развитие делового туризма.

Также планируется усилить бренд «Meet Riga», создав и развивая Рижское конгресс-бюро, чтобы активнее привлекать международные конференции и деловые мероприятия. Предполагается, что это позволит Риге конкурировать со столицами соседних стран за проведение мероприятий с высокой добавленной стоимостью, одновременно принося значительную выгоду гостиничному бизнесу, сфере общественного питания, транспорту и другим отраслям услуг.

Как поясняют в самоуправлении, поток иностранных туристов по-прежнему существенно зависит от геополитической ситуации в регионе и экономических вызовов. При этом Рига конкурирует со столицами соседних стран, где после пандемии Covid-19 в развитие туризма были вложены значительно большие ресурсы.

Сейчас в Риге действует один из самых низких туристических сборов в Европе — один евро за ночь с человека (0,89 евро плюс налог на добавленную стоимость).

В Вильнюсе, Каунасе и Паланге туристический сбор уже составляет два евро за ночь, а в ряде европейских городов он еще выше. Другие самоуправления Латвии также постепенно вводят туристический сбор — например, Кулдига с этого года установила сбор в размере 1,5 евро.

Директор RITA Фредис Биковс подчеркнул, что все средства, полученные от туристического сбора, направляются на развитие туристической отрасли. По его словам, дополнительное финансирование позволит реализовать долгосрочную и предсказуемую маркетинговую политику в сфере туризма, привлекать иностранных гостей и укреплять конкурентоспособность Риги в Балтийском и Североевропейском регионе.

При этом, отметил Биковс, сбор не станет дополнительной нагрузкой для туристического бизнеса, поскольку его оплачивают гости города, а полученные средства возвращаются в отрасль и экономику города в целом.

Президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш поддержал повышение туристического сбора, поскольку полученные средства вкладываются в привлечение туристов, маркетинг Риги и укрепление международной конкурентоспособности города.

«Сейчас Рига конкурирует с другими столицами Балтии и Северной Европы, где в развитие туризма и международный маркетинг инвестируются значительно большие средства. Если мы хотим видеть больше туристов, больше международных конференций и более высокую экономическую активность в городе, необходимо существенно увеличить бюджет на привлечение туристов», — пояснил Калниньш.

Хотя принимающие туристические агентства и туроператоры осторожно оценивают повышение сбора, председатель правления Латвийской ассоциации туристических агентов операторов Эрикс Лингеберзиньш считает необходимым в долгосрочной перспективе увеличить поддержку агентств и туроператоров за счет дополнительных средств от туристического сбора.

«Латвийская ассоциация туристических агентов и операторов поддерживает увеличение туристического сбора, поскольку укрепление международной узнаваемости Риги и развитие делового туризма имеют важное значение для конкурентоспособности города и роста всей туристической и гостиничной отрасли», — отметил Лингеберзиньш.

Помимо доходов от туристического сбора, в 2026 году финансирование туристических мероприятий со стороны Рижского самоуправления было увеличено на два миллиона евро. Повышение туристического сбора рассматривается как долгосрочный инструмент обеспечения стабильного и прогнозируемого финансирования развития отрасли.

Как сообщалось ранее, Рижская дума ввела туристический сбор в 2023 году. Тогда же его снизили до 0,89 евро, что вместе с НДС составило один евро.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

