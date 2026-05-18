«Сделал — накажут, не сделал — тоже накажут!» Особое мышление в госуправлении (1)

Редакция PRESS 18 мая, 2026 20:00

Новости Латвии

Глава совета Latvijas valsts meži Зане Дриньке считает, что главная проблема реформ в госуправлении связана не только с бюрократией, но и с самим мышлением внутри системы. Об этом профессор и ректор бизнес-школы Turība заявила в программе «Nacionālo interešu klubs» на TV24.

По словам Дриньке, перейдя из частного сектора в государственное управление, она столкнулась с совершенно иной логикой принятия решений. «Для меня было чрезвычайно большим удивлением не столько то, с чем сейчас борются в вопросе бюрократических препятствий, сколько именно образ мышления», — признала она.

Как пояснила Дриньке, в публичном секторе каждое действие жестко связано с нормативами, процедурами и ответственностью, из-за чего реформы продвигаются значительно медленнее, чем в бизнесе.

Она отметила, что в системе госуправления существует страх ответственности: «В публичном секторе не так, что можно просто ничего не делать, потому что бездействие тоже наказуемо. Очень часто ты делаешь — и тебя могут наказать, и ты не делаешь — тебя тоже могут наказать».

По ее словам, даже хорошие инициативы могут обернуться проблемами, если не соответствуют всем юридическим требованиям. «Это часто становится препятствием для мотивации вообще идти работать в публичный сектор и что-то делать», — считает Дриньке.

При этом она подчеркнула, что эффективность не должна сводиться к простому сокращению сотрудников. «Это не история о том, что мы всё оптимизируем и всё сократим. Люди, которые профессионально работают в лесной отрасли, — большая редкость», — отметила она.

По мнению Дриньке, реформы должны быть направлены прежде всего на улучшение организации работы и пересмотр процессов, а не на механическое урезание функций. Она также признала, что самым сложным для нее остается медленный темп изменений: «Мой более чем 20-летний опыт в частном секторе показывает, что там всё происходит быстрее. Наверное, это и есть мой самый большой вызов — результат не появляется так быстро, как хотелось бы».

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

