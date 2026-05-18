По словам Дриньке, перейдя из частного сектора в государственное управление, она столкнулась с совершенно иной логикой принятия решений. «Для меня было чрезвычайно большим удивлением не столько то, с чем сейчас борются в вопросе бюрократических препятствий, сколько именно образ мышления», — признала она.

Как пояснила Дриньке, в публичном секторе каждое действие жестко связано с нормативами, процедурами и ответственностью, из-за чего реформы продвигаются значительно медленнее, чем в бизнесе.

Она отметила, что в системе госуправления существует страх ответственности: «В публичном секторе не так, что можно просто ничего не делать, потому что бездействие тоже наказуемо. Очень часто ты делаешь — и тебя могут наказать, и ты не делаешь — тебя тоже могут наказать».

По ее словам, даже хорошие инициативы могут обернуться проблемами, если не соответствуют всем юридическим требованиям. «Это часто становится препятствием для мотивации вообще идти работать в публичный сектор и что-то делать», — считает Дриньке.

При этом она подчеркнула, что эффективность не должна сводиться к простому сокращению сотрудников. «Это не история о том, что мы всё оптимизируем и всё сократим. Люди, которые профессионально работают в лесной отрасли, — большая редкость», — отметила она.

По мнению Дриньке, реформы должны быть направлены прежде всего на улучшение организации работы и пересмотр процессов, а не на механическое урезание функций. Она также признала, что самым сложным для нее остается медленный темп изменений: «Мой более чем 20-летний опыт в частном секторе показывает, что там всё происходит быстрее. Наверное, это и есть мой самый большой вызов — результат не появляется так быстро, как хотелось бы».