Растрата миллионов евро, сотни тысяч исчезли без следа: что нашел Госконтроль в Огре? (2)

Неэкономное расходование миллионов евро, решения, несовместимые с принципами хорошего управления, и даже возможные признаки мошенничества — все это упоминается в проекте ревизионного отчета Государственного контроля по Огрскому краю, который пока не опубликован, но оказался в распоряжении TV3 Ziņas. Финальная версия документа будет обнародована в июне.

Проект отчета показывает, что как минимум 1,2 миллиона евро в самоуправлении были израсходованы с нарушением требований нормативных актов, еще более трех миллионов — неэкономично. Кроме того, сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли без какой-либо отчетности.

Руководство Огрского края отказалось от подробных комментариев, заявив лишь, что работа самоуправления организована надлежащим образом, поэтому с выводами ревизоров оно не согласно.

«Вот видите, “признаки мошенничества” — это такая фраза. Когда знакомишься с текстом, понимаешь, что ничего подобного там нет. Я полностью не согласен с тем, как это написано и в каком формате. В целом, как и в любом самоуправлении: у всего есть свое обоснование и объяснение. Есть вещи, на которые Государственный контроль смотрит как Государственный контроль, а есть вещи, на которые мы смотрим как самоуправление — с точки зрения того, как лучше для жителей», — заявил председатель Огрской думы Андрис Крауя.

Оппозиционные депутаты, в свою очередь, считают, что описанное в проекте ревизии — это именно то, о чем они предупреждали уже много лет.

«На самом деле то, что я увидела в проекте отчета, меня не удивляет, потому что я уже раньше замечала недостатки и возможные мошеннические схемы, о которых говорится в отчете. Я указывала на это и на заседаниях думы, и в коммуникации с самоуправлением и обществом», — отметила депутат Огрской думы Санта Лочмеле.

Как указано в проекте документа, в самоуправлении выявлены существенные нарушения и недостатки практически во всех ключевых аспектах его деятельности. Они касаются внутреннего контроля, финансового управления, надзора за обязательствами, стратегического планирования, реализации и контроля проектов развития, а также организации повседневной работы.

В проекте также говорится, что в самоуправлении отсутствует четкий и прозрачный порядок использования финансирования и управления имуществом, а процесс принятия решений недостаточно прозрачен. «Выявленные нарушения являются серьезными и взаимосвязанными. Они несовместимы с обязанностью, установленной Законом о самоуправлениях, обеспечивать законное, открытое и соответствующее интересам жителей управление», — говорится в документе, оказавшемся в распоряжении TV3 Ziņas.

Кроме того, в проекте отмечается, что из-за отсутствия условий для экономичного, прозрачного и прослеживаемого использования средств и имущества был нанесен существенный ущерб доверию к государственному управлению, а также причинены финансовые убытки.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

