Проект отчета показывает, что как минимум 1,2 миллиона евро в самоуправлении были израсходованы с нарушением требований нормативных актов, еще более трех миллионов — неэкономично. Кроме того, сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли без какой-либо отчетности.

Руководство Огрского края отказалось от подробных комментариев, заявив лишь, что работа самоуправления организована надлежащим образом, поэтому с выводами ревизоров оно не согласно.

«Вот видите, “признаки мошенничества” — это такая фраза. Когда знакомишься с текстом, понимаешь, что ничего подобного там нет. Я полностью не согласен с тем, как это написано и в каком формате. В целом, как и в любом самоуправлении: у всего есть свое обоснование и объяснение. Есть вещи, на которые Государственный контроль смотрит как Государственный контроль, а есть вещи, на которые мы смотрим как самоуправление — с точки зрения того, как лучше для жителей», — заявил председатель Огрской думы Андрис Крауя.

Оппозиционные депутаты, в свою очередь, считают, что описанное в проекте ревизии — это именно то, о чем они предупреждали уже много лет.

«На самом деле то, что я увидела в проекте отчета, меня не удивляет, потому что я уже раньше замечала недостатки и возможные мошеннические схемы, о которых говорится в отчете. Я указывала на это и на заседаниях думы, и в коммуникации с самоуправлением и обществом», — отметила депутат Огрской думы Санта Лочмеле.

Как указано в проекте документа, в самоуправлении выявлены существенные нарушения и недостатки практически во всех ключевых аспектах его деятельности. Они касаются внутреннего контроля, финансового управления, надзора за обязательствами, стратегического планирования, реализации и контроля проектов развития, а также организации повседневной работы.

В проекте также говорится, что в самоуправлении отсутствует четкий и прозрачный порядок использования финансирования и управления имуществом, а процесс принятия решений недостаточно прозрачен. «Выявленные нарушения являются серьезными и взаимосвязанными. Они несовместимы с обязанностью, установленной Законом о самоуправлениях, обеспечивать законное, открытое и соответствующее интересам жителей управление», — говорится в документе, оказавшемся в распоряжении TV3 Ziņas.

Кроме того, в проекте отмечается, что из-за отсутствия условий для экономичного, прозрачного и прослеживаемого использования средств и имущества был нанесен существенный ущерб доверию к государственному управлению, а также причинены финансовые убытки.