Значит, грядёт что-то такое, что может случиться уже через несколько месяцев, прямо перед выборами, и тогда правящим партиям на выборах не сдобровать. Одна из причин бегства — необходимость сокращать бюджет на следующий год по всем министерствам, кроме обороны.

Новый бюджет будет принимать следующий состав Сейма, однако его подготовка начинается уже в мае. То есть за предвыборное лето министерства должны подготовить проект бюджета и предложения о том, у кого и сколько отнять.

Вот какая динамика с 2026 по 2028 годы записана в законе о бюджете на этот год:

Министерство экономики (2026–2027- 2028):

200 миллионов → 135 миллионов → 111 миллионов евро.

Министерство внутренних дел:

793 → 706 → 647 миллионов евро.

Министерство образования:

601 → 581 → 514 миллионов евро.

Министерство земледелия:

783 → 734 → 304 миллиона евро.

И так далее — и это без учёта инфляции. Глядя на эти цифры, самоуход правительства становится понятен".