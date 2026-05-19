Какие дроны? Дело в деньгах — допилили последнее: о причинах самороспуска кабинета Силини (4)

Редакция PRESS 19 мая, 2026 10:07

Выбор редакции 4 комментариев

"Падение правительства должно нас интересовать. В первую очередь потому, что, судя по всему, это была их собственная инициатива — самораспуститься. Для жителей Латвии это плохой знак. Обычно власть перед выборами никто не отдаёт, - пишет юрист, экс-депутат Сейма Юрий Соколовский. 

Значит, грядёт что-то такое, что может случиться уже через несколько месяцев, прямо перед выборами, и тогда правящим партиям на выборах не сдобровать. Одна из причин бегства — необходимость сокращать бюджет на следующий год по всем министерствам, кроме обороны.

Новый бюджет будет принимать следующий состав Сейма, однако его подготовка начинается уже в мае. То есть за предвыборное лето министерства должны подготовить проект бюджета и предложения о том, у кого и сколько отнять.

Вот какая динамика с 2026 по 2028 годы записана в законе о бюджете на этот год:

Министерство экономики (2026–2027- 2028):

200 миллионов → 135 миллионов → 111 миллионов евро.

Министерство внутренних дел:

793 → 706 → 647 миллионов евро.

Министерство образования:

601 → 581 → 514 миллионов евро.

Министерство земледелия:

783 → 734 → 304 миллиона евро.

И так далее — и это без учёта инфляции. Глядя на эти цифры, самоуход правительства становится понятен".

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

