Сначала появился смартфон — потом исчезли свидания: учёные нашли странный след в падении рождаемости

Редакция PRESS 18 мая, 2026 19:37

Когда-то телефон помогал договориться о встрече. Теперь, похоже, он всё чаще заменяет саму встречу.

Financial Times обратила внимание на необычное совпадение: в разных странах мира рождаемость резко пошла вниз примерно тогда, когда в жизнь людей массово вошли смартфоны, мобильный интернет и приложения. Причём особенно заметно это оказалось среди молодых — то есть именно среди тех, кто быстрее всех переселился в экран.

В США, Британии и Австралии спад среди молодых возрастных групп начался примерно с 2007 года. Во Франции и Польше — около 2009-го. В Мексике, Марокко и Индонезии — примерно с 2012 года. А в ряде африканских стран резкое снижение стало заметно в 2013–2015 годах.

Сам по себе график, конечно, не доказывает, что во всём виноват телефон. Люди не заводят детей по расписанию от оператора связи. На рождаемость влияют цены на жильё, нестабильность, образование, работа, ожидания от партнёра и ещё десяток вещей, которые не помещаются в одну картинку.

Но у этой версии есть неприятно бытовая логика. Чтобы появилась семья, людям сначала надо встретиться. Не лайкнуть, не посмотреть сторис, не переписываться до двух ночи, а физически оказаться рядом. А вот с этим у поколения смартфонов всё сложнее.

Исследователи Натан Хадсон и Эрнан Москосо-Боедо из Университета Цинциннати изучали запуск сетей 4G в США и Британии. По их данным, число рождений быстрее снижалось в тех районах, где высокоскоростной мобильный интернет появился раньше.

Одна из гипотез звучит почти обидно просто: молодые люди стали меньше общаться лично. Больше времени ушло в экран, меньше — в компании, случайные знакомства, свидания, вечеринки и обычную человеческую суету, из которой иногда вырастает брак, ребёнок или хотя бы история на всю жизнь.

Есть и другой эффект. Соцсети поднимают планку ожиданий. Человек сравнивает реальных людей не с соседями, однокурсниками или коллегами, а с бесконечной витриной чужой красоты, чужих отношений и чужой “идеальной” жизни. После этого обычное свидание с обычным человеком может выглядеть уже не как шанс, а как компромисс.

Получается странная картина: человечество получило устройство, которое обещало соединить всех со всеми. А потом обнаружило, что люди стали реже встречаться, позже создавать пары и всё чаще откладывать детей на потом.

И самое ироничное — всё это лежит не где-то в футуристической лаборатории, а прямо на столе, рядом с зарядкой.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

