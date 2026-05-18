Сначала появился смартфон — потом исчезли свидания: учёные нашли странный след в падении рождаемости

Financial Times обратила внимание на необычное совпадение: в разных странах мира рождаемость резко пошла вниз примерно тогда, когда в жизнь людей массово вошли смартфоны, мобильный интернет и приложения. Причём особенно заметно это оказалось среди молодых — то есть именно среди тех, кто быстрее всех переселился в экран.

В США, Британии и Австралии спад среди молодых возрастных групп начался примерно с 2007 года. Во Франции и Польше — около 2009-го. В Мексике, Марокко и Индонезии — примерно с 2012 года. А в ряде африканских стран резкое снижение стало заметно в 2013–2015 годах.

Сам по себе график, конечно, не доказывает, что во всём виноват телефон. Люди не заводят детей по расписанию от оператора связи. На рождаемость влияют цены на жильё, нестабильность, образование, работа, ожидания от партнёра и ещё десяток вещей, которые не помещаются в одну картинку.

Но у этой версии есть неприятно бытовая логика. Чтобы появилась семья, людям сначала надо встретиться. Не лайкнуть, не посмотреть сторис, не переписываться до двух ночи, а физически оказаться рядом. А вот с этим у поколения смартфонов всё сложнее.

Исследователи Натан Хадсон и Эрнан Москосо-Боедо из Университета Цинциннати изучали запуск сетей 4G в США и Британии. По их данным, число рождений быстрее снижалось в тех районах, где высокоскоростной мобильный интернет появился раньше.

Одна из гипотез звучит почти обидно просто: молодые люди стали меньше общаться лично. Больше времени ушло в экран, меньше — в компании, случайные знакомства, свидания, вечеринки и обычную человеческую суету, из которой иногда вырастает брак, ребёнок или хотя бы история на всю жизнь.

Есть и другой эффект. Соцсети поднимают планку ожиданий. Человек сравнивает реальных людей не с соседями, однокурсниками или коллегами, а с бесконечной витриной чужой красоты, чужих отношений и чужой “идеальной” жизни. После этого обычное свидание с обычным человеком может выглядеть уже не как шанс, а как компромисс.

Получается странная картина: человечество получило устройство, которое обещало соединить всех со всеми. А потом обнаружило, что люди стали реже встречаться, позже создавать пары и всё чаще откладывать детей на потом.

И самое ироничное — всё это лежит не где-то в футуристической лаборатории, а прямо на столе, рядом с зарядкой.