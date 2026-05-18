Падение правительства должно нас интересовать — почему: Юрий Соколовский

Редакция PRESS 18 мая, 2026 20:47

Мнения 0 комментариев

-Падение правительства должно нас интересовать. В первую очередь потому, что, судя по всему, это была их собственная инициатива — самораспуститься. Для жителей Латвии это плохой знак. Обычно власть перед выборами никто не отдаёт, пишет юрист, экс депутат Сейма Юрий Соколовский в Фейсбуке.

-Значит, грядёт что-то такое, что может случиться уже через несколько месяцев, прямо перед выборами, и тогда правящим партиям на выборах не сдобровать.

Одна из причин бегства — необходимость сокращать бюджет на следующий год по всем министерствам, кроме обороны.

Новый бюджет будет принимать следующий состав Сейма, однако его подготовка начинается уже в мае. То есть за предвыборное лето министерства должны подготовить проект бюджета и предложения о том, у кого и сколько отнять.

Вот какая динамика с 2026 по 2028 годы записана в законе о бюджете на этот год:
Министерство экономики (2026–2027- 2028): 200 миллионов → 135 миллионов → 111 миллионов евро.

Министерство внутренних дел:
793 → 706 → 647 миллионов евро.

Министерство образования:
601 → 581 → 514 миллионов евро.

Министерство земледелия:
783 → 734 → 304 миллиона евро.

И так далее — и это без учёта инфляции. Глядя на эти цифры, самоуход правительства становится понятен.

...Минутка последнего тучного года. Госбюджет — это зарплаты, деловая активность, налоги, цены, пенсии, пособия. Сказать, что это не про меня, не может никто в стране.

Следующий год будет рекордным по тратам, но, судя по цифрам, это будет последний тучный год.

По порядку.
+ , миллиарда евро — собственные доходы
+ , миллиарда евро — «Помощь иностранных государств» (еврофонды)
+ , миллиарда — в долг

Итого: расходы основного бюджета — , миллиарда евро.

«Помощь иностранных государств» и займы составляют больше половины собственных доходов (налоговых и неналоговых) основного бюджета.

Почему — последний тучный год?

«Помощь иностранных государств» будет резко снижаться с такой динамикой:
→ →

, миллиарда → , миллиарда → миллиард евро.

А взносы в бюджет ЕС будут увеличиваться:
миллионов → миллионов → миллионов евро.

Таким образом, евроденег в стране станет меньше.Исключением может быть ситуация, если Еврокомиссия и другие страны ЕС уговорят Германию на новые общие кредиты или на увеличение взносов в новый семилетний бюджет ЕС (с 2028-2034 годы). Однако на сегодняшний день немцы сказали «нет».

Кто-то скажет: «Ну и что мне с этих еврофондов, я лично их не получаю!»

Посмотрите на цифры.

Деньги еврофондов — основной источник инвестиций и поступлений средств в страну.

Сначала евроденьги тратятся на проекты — на зарплаты, материалы и т. д. Работник получает зарплату, платит подоходный и социальный налоги. Потом покупает на зарплату товары и услуги и платит НДС и акцизы.

Большая часть этих денег возвращается в бюджет в виде налогов, и теперь правительство снова может их тратить — на зарплаты бюджетникам, госзаказы, пенсии и пособия. Если евроденег в стране становится меньше, то и налогов поступает меньше; траты населения сокращаются, и это неизбежно отражается на экономике и на жителях. На всех, без исключения.

Кроме того, увеличились расходы на оборону:
→ → →

, миллиарда → , миллиарда → , миллиарда → , миллиарда.

В следующем году расходы на оборону составят почти четверть собственных доходов основного бюджета.
Как правительство собирается финансировать дефицит бюджета — , % ВВП?

Займы:

Каждый год с по годы правительство планирует постоянно занимать по:
, миллиарда → , миллиарда → , миллиарда евро.

А расходы по уплате процентов по долгу будут расти с по годы:
→ → → миллиона евро.

Еще раз, для сравнения: собственные доходы основного бюджета в эти годы составят
, миллиарда → миллиардов → , миллиарда.

Просто подумайте: если бы вы постоянно тратили бы больше чем зарабатываете, а чтобы заплатить за коммуналку регулярно занимали, как долго это могло бы продолжаться?

Теперь посмотрим, как снижение поступлений евроденег и увеличение военных расходов отразятся на расходах других министерств.

Следите за динамикой!

Министерство экономики (–):
миллионов → миллионов → миллионов евро.

Министерство внутренних дел:
→ → миллионов евро.

Министерство образования:
→ → миллионов евро.

Министерство земледелия:
→ → миллиона евро.

И так далее.

Нужно учитывать еще и инфляцию. Покупательная способность одного евро будет ниже через пару лет. Даже по весьма скромным прогнозам правительства, инфляция составит от до % в год. Так что снижение будет очень существенным.

Тем, кто надеется, что это приведет к сокращению расходов на чиновничество, напомню старый анекдот про то, как повысили цены на алкоголь.

Сынок спрашивает папу-алкоголика:

— Папочка, это значит, что ты будешь меньше пить?
— Нет, сыночек, это значит, что ты будешь меньше есть.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

