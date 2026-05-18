Летом в Юрмале: Элина Гаранча приглашает на юбилейный концерт

Редакция PRESS 18 мая, 2026 20:23

История и культура 0 комментариев

Вот уже 10 лет тесное творческое сотрудничество оперной примадонны Элины Гаранчи, дирижера Карела Марка Шишона и продюсерской компании Art Forte дает чудесные плоды – летние музыкальные вечера «Элина Гаранча и друзья» в Юрмале. В этом году юбилейный концерт «The Best of» назначен на 6 июля, вместе с Гаранчой, Шишоном и Фестивальным оркестром выступят звездные гости: Хера Хайсанг Парк и Анхель Ромеро. В программе – сенсация!

«Элина Гаранча и друзья» -- проект-традиция, проект-подарок, которого меломаны с нетерпением ждут весь сезон. Он не только открывает горизонты будущего, но и отдаёт дань прекрасным музыкальным воспоминаниям.

Маэстро Шишон на правах художественного руководителя выбирает каждый раз новый репертуар, чудесным образом балансируя между лучшими классическими хитами и произведениями, которые никак нельзя назвать расхожими.

Создание праздничного настроения и подробнейшая, ювелирная работа с музыкантами также входят в его задачи. Элина Гаранча определяет, кто из певцов составит ей компанию на сцене – голоса должны быть хороши и сами по себе, и идеально сливаться в дуэтах и трио с ее божественным меццо-сопрано. Словом, делается все возможное, чтобы гала-концерт в Юрмале вспоминался потом долгие месяцы.

В этом году в честь юбилея Элина преподнесет публике особый подарок – мировую премьеру. Она впервые исполнит со сцены знаменитую арию Чио-Чио-Сан из оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй».

За 10 лет существования проекта кто только из знаменитостей и перспективных новичков не приезжал в нашу страну, чтобы предстать перед латвийской публикой вместе с Элиной Гаранчей и Карелом Марком Шишоном. На сей раз выбор Элины пал на сопрано из Южной Кореи Хера Хайсанг Парк и тенора из США Анхеля Ромеро. Наши слушатели встретятся с ними впервые.

Хера Хайсанг Пак появилась на международной сцене в 2015 году, когда выпускница знаменитой Джульярдской школе в Нью-Йорке, участница престижной молодежной программы Метрополитен-опера стала лауреатом конкурса Пласидо Доминго Operalia.

Вскоре после этого Хера дебютировала в Мет, победила на Международном конкурсе Фонда Герды Лисснер и получила премию Фонда Хильдегард Беренс. Виолетта Валери в мировой премьере оперного перформанса Марины Абрамович «Семь смертей Марии Каллас», Деспина в Париже и на фестивалях в Глайндборне и Эдинбурге, Адина в Берлинской государственной опере, Церлина в Гамбурге, Наннета и Памина в Метрополитен-опера – вот лишь несколько партий, в которых  Хера зарекомендовала себя с наилучшей стороны.

Она стала первой певицей азиатского происхождения, заключившей эксклюзивный контракт с Deutsche Grammophon (лейбл выпустил уже два ее альбома), и в настоящее время покоряет публику не только в оперных постановках, но и в исполнении вокально-симфонических произведений, а также дает сольные концерты на самых известных сценах мира – например, в Карнеги-холле.

Анхель Ромеро, лирический тенор из Хьюстона (США), обратил на себя пристальное внимание публики и продюсеров два года, став обладателем второй премии и премии за исполнение сарсуэлы на конкурсе Пласидо Доминго Operalia.

Полуфиналист конкурса Metropolitan Opera National Council, лауреат премии Элеоноры Маккаллум, он стажировался в Опере Питтсбурга, а в 2024 году начал европейскую карьеру с партии Певца в «Кавалере роз» в Венской государственной опере. Эту же роль он исполнил в Национальной опере Нидерландов в Амстердаме. Большие гастроли по Франции и Люксембургу с «Богемой» и по Японии с «Кавалером роз» развили успех Ромеро.

Среди других его заметных работ последнего времени — Феррандо в «Così fan tutte» и Великий жрец в «Идоменее», Моностатос в «Волшебной флейте», Пирелли в «Суини Тодде», Руис в «Трубадуре» и Оронт в «Альцине».

Элина Гаранча еще во время учебы в Музыкальной академии исполняла ведущие партии в Латвийской Национальной опере и выиграла ряд престижнейших международных конкурсов. Получила мировую известность после первого же появления на Зальцбургском фестивале в 2003 году, через два года заключила эксклюзивный контракт с Deutsche Grammophon; прославленный лейбл выпустил девять сольных альбомов Элины, причем три из них получили главную награду звукозаписывающей индустрии Германии -- ECHO Klassik Award.

Элина была дважды награждена Большим музыкальным призом Латвии. Ее называли «Певицей года» MIDEM Classical и Musical America. Нью-Йорк и Милан, Вена и Париж, Берлин и Лондон, Мюнхен и Байрейт, Гамбург и Барселона – ни одна музыкальная столица мира не устояла перед ее божественным голосом и невероятной сценической притягательностью.

Карел Марк Шишон, художественный руководитель Gibraltar Philharmonic Society, покоряет публику изумительной музыкальностью и темпераментом. Он выступает с превосходными оркестрами, от Royal Concertgebouw Orchestra и London Symphony Orchestra до токийского NHK Symphony Orchestra, его приглашают руководить постановками Метрополитен-опера, Венская государственная опера, Deutsche Oper Berlin, Bayerisches Staatsoper Munich, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Real Madrid и Gran Teatre del Liceu Barcelona.

Нашим слушателям повезло: несколько сезонов подряд (2009-2012) этот талантливый британец возглавлял Латвийский Национальный симфонический оркестр и подарил аудитории множество незабываемых художественных впечатлений. Королева Елизавета II в 2012 году даровала ему звание офицера ордена Британской империи. 3 декабря 2020 года Сейм Латвии единогласно (84 голосами «за») принял решение предоставить Карелу Марку Шишону латвийское гражданство за особые заслуги перед страной. 

Карел Марк Шишон включил в программу юбилейного гала-концерта «Элина Гаранча и друзья» красивейшие оперные арии и ансамбли, включая всеми любимый «Sous le dôme épais» -- «Цветочный дуэт» из «Лакме» Делиба, а также популярные испанские и латиноамериканские песни. Завершится вечер грандиозным попурри «Around the World» в аранжировке маэстро Шишона. И этодалеко не все сюрпризы праздничной программы…(Концерт состоится при поддержке Юрмальской думы и компании Elektrum).

ФОТО: Елена СЛЮСАРЕВА

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

