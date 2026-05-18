Олень кружился в поле как после вечеринки — и учёные напомнили: животные тоже могут “перебрать”

Но у этой истории есть важная оговорка: никто не может точно сказать, что именно случилось с тем оленем. Такое поведение может быть связано не только с опьянением, но и с травмой, болезнью или неврологическим расстройством.

И всё же сама идея не такая фантастическая, как кажется. В природе животные действительно иногда сталкиваются с натуральными “алкогольными” продуктами. Переспелые ягоды и фрукты начинают бродить: дрожжи превращают сахар в этанол и углекислый газ. Для животного это всё ещё может быть еда — просто с неожиданным эффектом.

Один из известных примеров — свиристели. Эти красивые птицы могут месяцами питаться почти одними фруктами. Но если ягоды успели забродить, птицы становятся медленнее, хуже ориентируются и принимают более опасные решения. А для маленькой птицы это уже серьёзно: можно не заметить хищника, машину или окно.

Есть и более крупные герои. Об африканских слонах давно рассказывают истории, будто они пьянеют от плодов марулы. Учёные спорили: слоны огромные, алкоголя им потребовалось бы много. Но исследования метаболизма этанола показали любопытную деталь: у африканских слонов есть генетическая особенность, которая может мешать им эффективно перерабатывать алкоголь. Так что полностью списывать эти истории в сказки не стоит.

В Сибири северные олени едят мухоморы — те самые красные грибы с белыми пятнами. Для людей они могут быть галлюциногенными и токсичными, но биологи фиксировали, что олени действительно их поедают. Правда, испытывают ли они что-то похожее на человеческое “опьянение”, неизвестно.

А в Юго-Восточной Азии тупайи регулярно питаются нектаром пальм, который быстро бродит и превращается в сладкий напиток с содержанием алкоголя более 3%. Самое смешное: эти зверьки, похоже, нормально справляются с такой диетой и не выглядят пьяными.

В итоге природа оказывается куда менее трезвой, чем принято думать. Где есть сахар, спелые фрукты и дрожжи, там рано или поздно появляется алкоголь. А где появляется алкоголь, там кто-нибудь из животных может случайно устроить сцену, после которой людям придётся гадать: это болезнь, странное поведение — или просто неудачный обед.