Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Олень кружился в поле как после вечеринки — и учёные напомнили: животные тоже могут “перебрать”

Редакция PRESS 18 мая, 2026 18:44

Животные 0 комментариев

Видео из Франции выглядит так, будто олень случайно попал не в лес, а на слишком весёлую вечеринку. Животное кружится по полю, двигается всё более странно, а потом падает на землю. Местная жандармерия даже предупредила водителей: на дорогах могут появляться дикие животные, которые ведут себя непредсказуемо после ферментированных фруктов или растений.

Но у этой истории есть важная оговорка: никто не может точно сказать, что именно случилось с тем оленем. Такое поведение может быть связано не только с опьянением, но и с травмой, болезнью или неврологическим расстройством.

И всё же сама идея не такая фантастическая, как кажется. В природе животные действительно иногда сталкиваются с натуральными “алкогольными” продуктами. Переспелые ягоды и фрукты начинают бродить: дрожжи превращают сахар в этанол и углекислый газ. Для животного это всё ещё может быть еда — просто с неожиданным эффектом.

Один из известных примеров — свиристели. Эти красивые птицы могут месяцами питаться почти одними фруктами. Но если ягоды успели забродить, птицы становятся медленнее, хуже ориентируются и принимают более опасные решения. А для маленькой птицы это уже серьёзно: можно не заметить хищника, машину или окно.

Есть и более крупные герои. Об африканских слонах давно рассказывают истории, будто они пьянеют от плодов марулы. Учёные спорили: слоны огромные, алкоголя им потребовалось бы много. Но исследования метаболизма этанола показали любопытную деталь: у африканских слонов есть генетическая особенность, которая может мешать им эффективно перерабатывать алкоголь. Так что полностью списывать эти истории в сказки не стоит.

В Сибири северные олени едят мухоморы — те самые красные грибы с белыми пятнами. Для людей они могут быть галлюциногенными и токсичными, но биологи фиксировали, что олени действительно их поедают. Правда, испытывают ли они что-то похожее на человеческое “опьянение”, неизвестно.

А в Юго-Восточной Азии тупайи регулярно питаются нектаром пальм, который быстро бродит и превращается в сладкий напиток с содержанием алкоголя более 3%. Самое смешное: эти зверьки, похоже, нормально справляются с такой диетой и не выглядят пьяными.

В итоге природа оказывается куда менее трезвой, чем принято думать. Где есть сахар, спелые фрукты и дрожжи, там рано или поздно появляется алкоголь. А где появляется алкоголь, там кто-нибудь из животных может случайно устроить сцену, после которой людям придётся гадать: это болезнь, странное поведение — или просто неудачный обед.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать