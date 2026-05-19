Кулбергс: у «Нового Единства» больше не будет доминирующей роли в кабинете. А будет ли кабинет?

На этой неделе Кулбергс начал политические консультации по формированию нового правительства. Первоначально он призывал все партии отложить в сторону взаимные обвинения, сосредоточиться только на задачах и попытаться создать максимально широкую правительственную коалицию, в которую вошли бы как ОС и Национальное объединение, так и работавшие в предыдущем правительстве "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные". Однако уже после первых переговоров Национальное объединение от сотрудничества с "Прогрессивными" отказалось.

Сегодня запланированы как двусторонние переговоры ОС и "Нового Единства", так и организованные ОС переговоры в четырехстороннем формате. Кулбергс также пообещал встретиться с "Прогрессивными", у которых будет искать голоса в поддержку потенциального правительства.

Кулбергс сказал, что он учел "красные линии" Нацобъединения в отношении "Прогрессивных", поскольку ОС и Национальное объединение долго работали вместе в оппозиции. По его словам, у него самого нет возражений против совместной работы с "Прогрессивными" по крайней мере до выборов.

Кулбергс считает, что ему удастся сформировать правительство, хотя "умы политиков накалены". Он добавил, что ранее был резок в своих высказываниях, потому что как оппозиционеру ему нужно было быть громче, чтобы его заметили, но на посту премьера он смягчит свою риторику. Например, в ноябре 2025 года в социальных сетях у Кулбергса "промелькнул" пост о том, что один из лидеров Атмоды Дайнис Иванс заслуживает плевка в лицо.

Чтобы повысить доверие общества к обороне, у Кулбергса есть решение, которое он, однако, не раскрыл, дав при этом понять, что у него на примете есть и конкретный кандидат на пост министра.

Кулбергс неоднократно подчеркивал свою решимость приступить к пересмотру государственного бюджета, где в этом году под его руководством можно ожидать мер экономии, но "поставить страну на рельсы зарабатывания" за столь короткое время не получится.

Комментарий Press.lv:

У «Нового Единства» сейчас вообще идеальная позиция: можно с глубокомысленным видом покивать Кулбергсу, пожелать ему успехов, а потом тихо вынести табуретку из-под ног в самый последний момент. Потому что коалиция «на троих» у него банально не собирает голосов — и все это прекрасно понимают.

А дальше начинается самое интересное. После «героической, но безуспешной» попытки Кулбергса президенту Эдгару Ринкевичу придется снова искать человека, способного «объединить ответственные силы». И тут внезапно окажется, что единственный «стабильный и предсказуемый» вариант — это представитель "Нового Единства". Какая неожиданность.

То есть Кулбергс рискует сыграть роль политического ледокола: красиво пошуметь, собрать на себя весь негатив, провалить переговоры — и расчистить фарватер тем, кто с самого начала никуда уходить не собирался. В латвийской политике ведь главное не победить. Главное — остаться единственными взрослыми в комнате, когда остальные переругались.

Собственно, ровно так когда-то и появился Кришьянис Кариньш. Перед ним формировать кабинет пытались и Борданс, и Гобземс — оба эффектно провалились, после чего «Новое Единство» с его смешными по тем временам восьмью мандатами внезапно оказалось единственной «ответственной силой», способной собрать коалицию. А сейчас то у партии мандатов аж 25... Козырная позиция.