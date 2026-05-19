Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Кулбергс: у «Нового Единства» больше не будет доминирующей роли в кабинете. А будет ли кабинет?

© LETA 19 мая, 2026 08:45

Новости Латвии 0 комментариев

TV24

У "Нового Единства" больше не будет такой доминирующей роли в правительстве, и оно больше не сможет быть таким высокомерным, заявил во вторник на Латвийском радио кандидат в премьер-министры, политик "Объединенного списка" (ОС) Андрис Кулбергс.

На этой неделе Кулбергс начал политические консультации по формированию нового правительства. Первоначально он призывал все партии отложить в сторону взаимные обвинения, сосредоточиться только на задачах и попытаться создать максимально широкую правительственную коалицию, в которую вошли бы как ОС и Национальное объединение, так и работавшие в предыдущем правительстве "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные". Однако уже после первых переговоров Национальное объединение от сотрудничества с "Прогрессивными" отказалось.

Сегодня запланированы как двусторонние переговоры ОС и "Нового Единства", так и организованные ОС переговоры в четырехстороннем формате. Кулбергс также пообещал встретиться с "Прогрессивными", у которых будет искать голоса в поддержку потенциального правительства.

Кулбергс сказал, что он учел "красные линии" Нацобъединения в отношении "Прогрессивных", поскольку ОС и Национальное объединение долго работали вместе в оппозиции. По его словам, у него самого нет возражений против совместной работы с "Прогрессивными" по крайней мере до выборов.

Кулбергс считает, что ему удастся сформировать правительство, хотя "умы политиков накалены". Он добавил, что ранее был резок в своих высказываниях, потому что как оппозиционеру ему нужно было быть громче, чтобы его заметили, но на посту премьера он смягчит свою риторику. Например, в ноябре 2025 года в социальных сетях у Кулбергса "промелькнул" пост о том, что один из лидеров Атмоды Дайнис Иванс заслуживает плевка в лицо.

Чтобы повысить доверие общества к обороне, у Кулбергса есть решение, которое он, однако, не раскрыл, дав при этом понять, что у него на примете есть и конкретный кандидат на пост министра.

Кулбергс неоднократно подчеркивал свою решимость приступить к пересмотру государственного бюджета, где в этом году под его руководством можно ожидать мер экономии, но "поставить страну на рельсы зарабатывания" за столь короткое время не получится.

Комментарий Press.lv: 

У «Нового Единства» сейчас вообще идеальная позиция: можно с глубокомысленным видом покивать Кулбергсу, пожелать ему успехов, а потом тихо вынести табуретку из-под ног в самый последний момент. Потому что коалиция «на троих» у него банально не собирает голосов — и все это прекрасно понимают. 

А дальше начинается самое интересное. После «героической, но безуспешной» попытки Кулбергса президенту Эдгару Ринкевичу придется снова искать человека, способного «объединить ответственные силы». И тут внезапно окажется, что единственный «стабильный и предсказуемый» вариант — это представитель "Нового Единства". Какая неожиданность.

То есть Кулбергс рискует сыграть роль политического ледокола: красиво пошуметь, собрать на себя весь негатив, провалить переговоры — и расчистить фарватер тем, кто с самого начала никуда уходить не собирался. В латвийской политике ведь главное не победить. Главное — остаться единственными взрослыми в комнате, когда остальные переругались.

Собственно, ровно так когда-то и появился Кришьянис Кариньш. Перед ним формировать кабинет пытались и Борданс, и Гобземс — оба эффектно провалились, после чего «Новое Единство» с его смешными по тем временам восьмью мандатами внезапно оказалось единственной «ответственной силой», способной собрать коалицию. А сейчас то у партии мандатов аж 25... Козырная позиция. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать