«Районы Латгалии не спят по ночам»: Ринкевич встретился с народом

Валентина: «Как будет формироваться правительство? Что теперь будет? Потому что действительно хочется безопасности. Хочется жить нормальной жизнью. Чтобы средства к существованию были у всех — не только у верхушки, но и у всех остальных людей. И, конечно, безопасность. Районы Латгалии ведь не спят по ночам».

Дайга: «Мы все-таки немного дальше от границы. Нас это, наверное, не так сильно касается. Больше всего страшно за детей. Конечно, и за себя тоже, но больше переживаешь за молодежь, если вдруг что-то начнется».

Депутат думы Прейльского края Петерис Рожинскис («Национальное объединение»): «Батальон находится рядом с нами, и, возможно, с одной стороны, это хорошо. С другой стороны — это может вызвать еще больший интерес со стороны агрессора».

На фоне роста угроз безопасности в регионе все более актуальным становится вопрос не только военной, но и гражданской готовности к кризисам, поскольку недавний инцидент с дронами в Резекне ясно показал, что угроза в воздушном пространстве в одном уголке Латгалии затрагивает и другие самоуправления.

« Мирные времена уже закончились. Но время войны еще не наступило. Мы находимся в промежуточном состоянии. К нам залетают дроны. Они могут где-то упасть, а могут и не упасть. Нужно просто начать понимать, где в каждом крае находится больница, что делать со всеми этими важными отделениями неотложной помощи. И Минздраву, так же, как и Министерству обороны, необходимо исходить из того, что надо быть готовыми к кризису», — заявил на встрече президент Латвии Эдгар Ринкевич.