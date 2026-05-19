Критическая нехватка запасов крови: латвийцев призывают стать донорами

С 10:00 до 14:00 доноров будут ждать по адресу: улица Эвалда Валтера, 44, Рига. Там же будет курсировать автобус с экскурсионными материалами от VADC.

Аналогичным образом, во вторник запланированы поездки VADC в Культурный центр Гулбене по адресу улица Оскара Калпака, 60, и в ледовый зал Тукумс по адресу улица Стадион, 3, где с 9:00 до 13:00 можно будет сдать кровь.

В среду, 20 мая, запланирована поездка в профессионально-техническое училище Цирава в Южно-Курземском районе с 9:00 до 12:00.

VADC напоминает нам, что одна порция крови может помочь трем людям.

Кровь можно сдать в постоянных пунктах сдачи крови и при еженедельных посещениях центра. В Риге доноров принимают на улице Селпилс 9, а также в пунктах приема доноров «Гайльэзерс», расположенных на улице Гипократа 2, и «Сакта» на бульваре Бривибас 32.

Постоянные пункты сдачи крови действуют также в Даугавпилсской региональной больнице, улице Виестура 5, Курземском филиале в Лиепае, улице Слимницас 25, Елгавской городской больнице, бульвар Бривибас 6, а также Видземскую больницу в Валмиере, улица Юмарас 195, и Латгальский филиал в Резекне, улица 18 ноября 41.

Актуальную информацию можно найти на сайте VADC "donors.lv".

Как уже сообщалось, из-за высокого спроса со стороны больниц в Латвии по-прежнему наблюдается критическая нехватка запасов крови, хотя активность доноров временно возросла на прошлой неделе после публичных призывов VADC, сообщили представители центра агентству LETA.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (VADC) отмечает, что спрос на кровь со стороны больниц остается высоким, в то время как отклик населения, после временного увеличения, с каждым днем ​​снижается. Центр подчеркивает, что это свидетельствует о необходимости повышения осведомленности населения о важности регулярного донорства крови в долгосрочной перспективе.

В последние недели Центр по контролю и профилактике заболеваний (VADC) отмечает значительное снижение потока доноров, в то время как потребность в запасах крови в больницах возрастает.

Центр публично призвал к донорству людей всех групп крови, особенно тех, у кого резус-фактор 0 отрицательный, резус-фактор А положительный, а также резус-фактор В положительный и отрицательный. После призывов в СМИ активность доноров быстро возросла, но этот рост был кратковременным, и запасы крови до сих пор не стабилизировались.

Директор VADC Эгита Поле отмечает, что обеспечение запасов крови — это непрерывный процесс: кровь необходима пациентам каждый день, независимо от времени года или праздников. В этом году, как и в предыдущие, летний период и период отпусков особенно сложны, поскольку меняются распорядки дня людей, многие уезжают из города или путешествуют, а активность доноров снижается, отмечает руководитель центра.

Она подчеркивает, что особенно важно укреплять общественное понимание регулярного донорства крови как долгосрочной привычки, а не реагировать только тогда, когда ситуация становится критической.

Статистика, собранная VADC, показывает, что более половины всех донаций крови собирается во время выездных мероприятий. Значительный вклад в это вносят компании, участвующие в организации дней донорства.

