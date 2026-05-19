Они прекрасно себя чувствуют

В Латвии обитают три вида клещей. Два из них — таежный и собачий — являются аборигенными. Несколько лет назад к ним добавился Dermacentor reticulatus, или орнаментированный луговой клещ. Он переселился к нам из Южной Европы и прижился благодаря теплым зимам. Погодные условия в последние годы благоприятствуют их размножению.

Прошлогоднюю необычайно теплую зиму клещи благополучно пережили. И хотя в этом году Латвию посетили настоящие январские морозы, выпало достаточно снега. Как рассказал Latvijas Radio энтомолог Валдемарс Спуньгис, под снежным покровом клещи перезимовали вполне комфортно.

Активность они начали проявлять уже в середине марта. Для этого им достаточно температуры воздуха от +7 градусов. Ночные заморозки им не страшны — они просто впадают в оцепенение. Но, как только потеплеет, клещи снова активизируются и начинают подкарауливать своих жертв: кровь им необходима для дальнейшего размножения. И если лето окажется жарким и сухим, часть личинок может погибнуть из-за высокой температуры и недостатка влаги.

Существует ошибочное представление, что клещи — это жуки. На самом деле они относятся к подклассу паукообразных, подтипу хелицеровых. Цикл развития клеща от яйца до взрослой особи длится около двух лет. На первом году жизни они питаются мелкими животными, обитающими на земле, — например, землеройками.

На втором году, увеличившись в размерах, могут забираться на траву и кустарники, откуда попадают на животных и человека. Выше примерно 1-1,2 метра они обычно не поднимаются — там для них слишком сухо и тепло. Чаще всего клещи поджидают жертву в траве и низком кустарнике, цепляясь снизу. Они любят влажные, заросшие места, поэтому их можно встретить и в рижских лесопарках, в том же Межапарке или Бикерниекском лесу.

Печальная статистика

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2025 году клещевым энцефалитом в Латвии заболели 186 человек — на 20 больше, чем годом ранее. При этом зафиксирован резкий рост заболеваемости болезнью Лайма: 539 случаев, что на 180 больше, чем в 2024 году.

Во многом это связано с тем, что вакцина, эффективно защищающая от клещевого энцефалита, не действует против боррелиоза. Разработкой вакцины от болезни Лайма в мире занимаются многие фармацевтические компании. Некоторые препараты уже проходят клинические испытания и при благоприятном развитии событий могут появиться в ближайшие годы.

Клещи в Латвии обитают везде, но потенциально опасными в 2025 году признаны 26 краев. Наибольший риск подхватить инфицированного клеща существует в Алсунгском и Павилостском краях, а в окрестностях Риги — в Малпилсском и Балдонском. Но даже если клещ инфицирован, это не означает, что вы 100-процентно заболеете.

Все зависит от уровня иммунитета и особенностей конкретного человека. По данным ВОЗ, заражение происходит в 2-6% случаев. Однако играть в рулетку все же не стоит: клещевой энцефалит — болезнь смертельно опасная и может протекать крайне тяжело.

Отнесите на анализ

Если клещ уже присосался, вирус энцефалита мог попасть в организм практически сразу. Другие возбудители болезней передаются позже, поэтому важно удалить паразита как можно быстрее и не раздавить его. В целях безопасности клеща лучше сдать на анализ — например, в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. Однако снятого клеща нельзя проверить одновременно и на энцефалит, и на болезнь Лайма (боррелиоз).

Вместе со специалистом нужно сделать выбор, что в конкретной ситуации предпочтительнее. К примеру, если человек привит от клещевого энцефалита и уровень антител достаточен, логичнее проверяться на боррелиоз.

Болезнь Лайма и эрлихиоз, как правило, менее опасны: по симптомам они напоминают грипп и лечатся антибиотиками. А вот энцефалит может привести к тяжелым поражениям нервной системы и даже к смерти. Первый пик заболевания регистрируется в мае-июне, второй — в конце лета. Возбудителем является вирус.

Инкубационный период составляет от одной до трех недель. Заболевание может начаться как обычная простуда, но насторожить должны следующие симптомы: высокая температура (до 39-40 градусов), озноб, сильные боли в пояснице и конечностях, боль в глазах, общая слабость, тошнота. Возможны сонливость и заторможенность. В таких случаях необходимо срочно обратиться к врачу.

В соседней Эстонии также зарегистрированы случаи синдрома альфа-гал — аллергии на красное мясо (говядину, свинину и баранину) и непереносимость молочных продуктов после укуса клеща. Он проявляется крапивницей, зудом и даже анафилактическим шоком. Этот синдром более распространен в США и Австралии, но был зарегистрирован и у нашего северного соседа.

Соблюдайте осторожность

Не стоит впадать в крайность и, находясь в лесу, искать клеща в каждой травинке. Просто нужно помнить, что они могут быть везде. Достаточно соблюдать простые меры предосторожности. Отправляясь на природу, например на прогулку в лес, самое эффективное — правильно одеться. Брюки нужно заправить в носки, рубашку — в брюки, манжеты должны плотно прилегать. То есть сделать так, чтобы клещ не пробрался к телу.

Лучше выбирать светлую одежду — на ней легче обнаружить клеща. Паразиту нужно определенное время, чтобы найти участок кожи для укуса, поэтому он ползет вверх по телу. Самого момента укуса человек не чувствует, так как тварь вводит обезболивающее вещество и начинает сосать, надуваясь кровью и увеличиваясь в размерах в несколько раз. Этот процесс может продолжаться несколько часов.

Энтомолог Валдемарс Спуньгис считает, что инфицированные вирусом энцефалита и болезнью Лайма своих жертв ищут активнее, чем здоровые особи. Вирус должен распространяться быстрее, и он влияет на центральную нервную систему клеща, заставляя его двигаться активнее.

Если вы заметили на себе клеща, просто стряхните его. Не раздавливайте — содержимое может попасть в ранки на коже, а это опасно. Просто оставьте его в лесу и следуйте дальше. Если обнаружили дома — смойте его в канализацию. Но если особь уже присосалась, ее нужно удалить как можно быстрее. Лучше обратиться к медикам, но при необходимости это можно сделать самостоятельно — с помощью пинцета или специального приспособления из аптеки. Важно не раздавить клеща. Можно намочить ватку спиртом, приложить к клещу и подержать. Тогда его легче вытащить.

Но самым эффективным способом защиты остается вакцинация против клещевого энцефалита. Наиболее подходящее время для нее именно сейчас — весной, пока активность клещей еще не достигла пика.

Александр ФЕДОТОВ