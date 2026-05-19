«Совершенно ясно, что Украине нужен результат – изгнание российских войск из Украины», – подчеркнул Я. Слайдиньш.

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц публично отверг цель Украины – победу, но подчеркнул, что Украина не должна проиграть. Но как будет выглядеть конечный результат, если Киев не проиграет и не выиграет? Я. Слайдиньш назвал заявление Шольца нелепым.

Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Украине вернуть территории в рамках возможного мирного договора. «Эти фрагменты немецких дискуссий свидетельствуют о широко распространенном на Западе убеждении, что прекращение огня — единственное, чего Украина может добиться и к чему должна стремиться в этой войне», — заключил Я. Слайдиньш.

Возвращение оккупированных Россией территорий кажется нереалистичным, поскольку война зашла в тупик. Страхи ядерной эскалации также снизили стремление к победе, особенно в Вашингтоне. Поэтому после 2022 года Украина стала свидетелем противоречивой риторики, в которой так называемое оборонительное оружие, такое как системы ПВО, поставлялось без колебаний. Но поставки, воспринимаемые как наступательное оружие, например, ракет большой дальности (и ни в коем случае не удары по российской территории), вызвали бурю споров, совершенно оторванных от реальности. «Вот почему мы оказались там, где оказались сейчас», — заключил Слайдиньш.

Предположение о том, что Россия истощит свои силы и согласится на прекращение огня, пока не сбылось. Украина отражает российские атаки уже более четырех лет. Истощение ресурсов или снижение эффективности военных действий не заставили Москву пересмотреть свою первоначальную цель — покорение Украины.

России не удалось преобразовать свое материальное превосходство в оперативные, не говоря уже о стратегических, результаты. В прошлом году Кремль был вынужден изменить тактику, переключившись на пехотные атаки и диверсионные операции, поскольку потери бронетехники были слишком велики и не подлежали восполнению. Однако вместо прекращения огня Кремль выбрал тактическую адаптацию, отметил Слайдиньш.

Тем не менее, Россия по-прежнему не заинтересована в прекращении огня, даже если это означало бы лишь паузу в боевых действиях. Напротив, внимание США к Ирану рассматривается как желанная пауза в «мирных переговорах». Администрация Трампа хочет добиться прекращения огня практически любой ценой, что дает Москве большое влияние. Вашингтон не хочет предоставлять Украине никаких существенных гарантий безопасности.

В результате политическая неопределенность в послевоенной Украине отпугнет инвесторов, внимание Запада ослабнет, а мобилизованные украинские солдаты демобилизуются и воссоединятся со своими семьями за границей. Прекращение огня, как это предусмотрено администрацией Трампа, создало бы благоприятные условия для возобновления войны Москвой позже, при более благоприятных обстоятельствах.

Кремль последовательно настаивает на условиях, которые, как он знает, Украина никогда не примет. Главным из них является вывод войск из Донецкой области, что воссоединит Запорожскую и Херсонскую области, закрепленные в российской конституции.

Путин поставил на карту свою репутацию и наследие на единственном вопросе: войне против Украины, и, похоже, он не желает признавать поражение. И хотя Кремль прилагает мало усилий для переговоров, многое делается для внутренних репрессий и мер предосторожности. Последнее подпитывает спекуляции о возобновлении мобилизации для продолжения войны (многие считают, что отключение интернета было одним из сигналов к мобилизации).

Таким образом, так называемая специальная военная операция почти наверняка продолжится, независимо от состояния российских вооруженных сил. Любые надежды на прекращение огня из-за истощения отражают западное мышление, а не стратегические расчеты Москвы.

Конечно, у российских вооруженных сил нет шансов на победу за счет блестящих прорывов, блестящих маневров или глубоко залегающих операций. Однако с 22 апреля 2022 года, когда россияне «получили на орехи» под Киевом и Харьковом, а позже и под Херсоном, это уже не является теорией победы Путина. Россия ведет войну на истощение, направленную на изнурительную борьбу с защитниками Украины. Война будет продолжаться до тех пор, пока российские или украинские вооруженные силы не будут сломлены и разгромлены.

Путин по-прежнему считает, что сможет быстрее измотать Украину, но это убеждение может быть ошибочным. Во многом его рассуждения основаны на предполагаемой слабости Запада и ослаблении политической и экономической воли к поддержке Украины. Это, по мнению офицера, может быть и другим заблуждением.

Нельзя исключать, что Путин не получает точных отчетов о состоянии своих вооруженных сил, поскольку ложные отчеты и оптимистичные оценки так же глубоко укоренились в российской военной культуре, как и коррупция. Без точной картины состояния своих сил Путин считает, что продолжение войны и усиление давления до следующих западных выборов, следующего технологического прорыва или истечения срока действия текущего украинского финансового пакета приведет к краху противника. Его неуважение к человеческой жизни и жертвам своих соотечественников не делает русский народ «революционерами», и Кремль это прекрасно понимает.

Слайдиньш напомнил, что Россия начала войну не за Донецкую область, не за освобождение русских, это не было первопричиной конфликта. Ограничения суверенитета Украины, решающее влияние на внутреннюю и внешнюю политику, «русский мир» с русским языком и православной церковью, а также ограничения на армию, демонтаж военного производства и запрет на сотрудничество с НАТО. Ни одно из этих требований не может быть выполнено путем оккупации Донецкой области. Все это политические требования.

Уже несколько месяцев среди украинцев распространяется мнение, что война не заканчивается, потому что Зеленский не хочет возвращать Краматорск. Однако этому нет оснований, Украина должна вернуть Краматорск, Запорожье и Херсон, и только тогда Путин снова напомнит нам о «русском мире» и прочих политических требованиях.

Требуя вывода украинских вооруженных сил из городов, Кремль фактически требует, чтобы украинцы своими руками уничтожили свою страну. Очевидно, что это не способ закончить войну, а приглашение к следующей, еще более кровавой фазе, к более сильной войне, где разоруженная и униженная Украина останется наедине с агрессором, заключил Слайдиньш.