В Европе прогнозируют экстремальные волны холода

По мнению экспертов, из-за ослабления Гольфстрима, который «согревает» Старый Свет теплыми тропическими водами, к 2100 году Европа может стать значительно холоднее, чем сейчас.

"Возможны экстремальные волны холода. Несмотря на глобальное потепление, Европа, особенно северо-западная Европа (Великобритания, Скандинавия), может стать намного холоднее, с экстремальными волнами холода зимой".

Ожидается, что это затронет и другие части мира. Например, ослабление основной системы Атлантических течений может привести к засухе в Южной Азии и регионе Сахеля в Африке, а также к повышению уровня моря в Северной Америке.

«Мы приближаемся к критической точке, вызывающей опасения», — говорят климатологи, подчеркивая важность продолжения систематических мер реагирования на глобальное потепление как основной катализатор изменения климата.

*АМОС (Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция) — это гигантская система течений в Атлантическом океане, включая знаменитый Гольфстрим. Она работает как гигантский климатический конвейер, перераспределяющий тепло, соль и питательные вещества по всей планете.