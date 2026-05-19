В Европе прогнозируют экстремальные волны холода

Редакция PRESS 19 мая, 2026 13:25

Мир 0 комментариев

Опубликованные в апреле-мае 2026 года данные подтверждают, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС), включающая Гольфстрим, замедляется гораздо быстрее, чем предсказывали предыдущие климатические модели. Это может привести к радикальным изменениям климата в Европе в ближайшие десятилетия, сообщает nra.lv со ссылкой на The Guardian.

По мнению экспертов, из-за ослабления Гольфстрима, который «согревает» Старый Свет теплыми тропическими водами, к 2100 году Европа может стать значительно холоднее, чем сейчас.

"Возможны экстремальные волны холода. Несмотря на глобальное потепление, Европа, особенно северо-западная Европа (Великобритания, Скандинавия), может стать намного холоднее, с экстремальными волнами холода зимой".

Ожидается, что это затронет и другие части мира. Например, ослабление основной системы Атлантических течений может привести к засухе в Южной Азии и регионе Сахеля в Африке, а также к повышению уровня моря в Северной Америке.

«Мы приближаемся к критической точке, вызывающей опасения», — говорят климатологи, подчеркивая важность продолжения систематических мер реагирования на глобальное потепление как основной катализатор изменения климата.

*АМОС (Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция) — это гигантская система течений в Атлантическом океане, включая знаменитый Гольфстрим. Она работает как гигантский климатический конвейер, перераспределяющий тепло, соль и питательные вещества по всей планете.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

