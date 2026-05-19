В богатых странах люди перестали толстеть как раньше — зато мир получил новую карту ожирения

Но новое огромное исследование показывает куда более странную картину. В самых богатых странах рост ожирения начал тормозить. Местами — почти остановился. А вот в странах, где ещё недавно эта проблема казалась далёкой и «западной», цифры теперь растут так быстро, что учёным пришлось отдельно говорить: одной общей мировой эпидемии уже нет.

Есть несколько разных миров — и они толстеют с разной скоростью.

Учёные изучили данные 232 миллионов человек из 200 стран и территорий за период с 1980 по 2024 год. И результат оказался совсем не таким простым, как привычная фраза «люди стали больше есть и меньше ходить».

В богатых странах Западной Европы, Северной Америки и Австралазии детское ожирение начало замедляться ещё в 1990-е годы. К середине 2000-х во многих странах рост почти вышел на плато. А кое-где появились даже первые признаки снижения.

Одна из самых неожиданных деталей — Дания. Там стабилизация началась примерно в 1990 году. Позже похожие сигналы появились во Франции, Италии и Португалии.

И вот тут начинается самое интересное.

Во Франции доля взрослых с ожирением в 2024 году — около 11%. В Западной Европе в целом — чаще ниже 25%. А в США, Канаде и Великобритании показатели находятся уже в диапазоне от 25% до 43%.

То есть внутри богатого мира разница такая, будто речь идёт не о соседних развитых странах, а о разных планетах.

Но главный сюрприз исследования — не Европа и не США.

Пока часть богатых стран вышла на плато, ожирение быстро набирает скорость в странах с низким и средним доходом. Африка южнее Сахары, Южная и Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, острова Тихого океана — именно там теперь происходят самые резкие сдвиги.

В 2024 году быстрее всего ожирение у детей росло в десятках стран. У девочек самые высокие темпы зафиксировали в Тонге и Самоа, у мальчиков — в Перу.

А дальше цифра, после которой хочется перечитать строку ещё раз: в Тонге и на Островах Кука ожирение есть более чем у 65% взрослого населения.

Больше половины взрослых. Не лишний вес вообще, а именно ожирение.

Ещё один тревожный поворот: показатели растут даже там, где раньше ожирение было редкостью. Среди таких стран исследователи называют Эфиопию, Руанду и Бангладеш.

То есть это уже не история про «богатые страны переели». Это история про то, как дешёвая калорийная еда, городская жизнь и новые привычки приходят туда, где системы здравоохранения могут оказаться к этому совсем не готовы.

Причин одной кнопкой не объяснить. Где-то меняется питание. Где-то люди меньше двигаются. Где-то дешёвые ультрапереработанные продукты становятся проще и доступнее нормальной еды. Где-то городская среда устроена так, что человек всё меньше ходит пешком. Где-то медицина просто не успевает за изменениями.

Есть меры, которые уже дают эффект. Например, налоги на сахар называют одним из немногих инструментов, где виден измеримый результат на уровне населения. Небольшой, но видимый.

Но авторы исследования предупреждают: универсального рецепта нет. Нельзя просто взять одну модель и раздать всем странам как инструкцию. То, что сработало в Дании или Франции, не обязательно сработает в Перу, Бангладеш или на тихоокеанских островах.

Отдельно учёные упоминают препараты для снижения веса. Они могут стать важной частью борьбы с ожирением, но есть неприятная деталь: цена. Если такие лекарства окажутся доступны только тем, кто может платить, проблема не исчезнет — она просто станет ещё более неравной.

Самый жёсткий вывод здесь не в том, что люди где-то стали тяжелее. А в том, что некоторые страны могут закрепить эту проблему на десятилетия вперёд.

Если ожирение быстро растёт у детей, потом это превращается не просто в статистику, а в длинный список последствий: диабет, болезни сердца, давление, проблемы с суставами, расходы на медицину и качество жизни.

Получается почти перевёрнутая карта мира: там, где ожирение раньше стало массовой проблемой, рост уже начал тормозить. А там, где его долго воспринимали как чужую болезнь богатого Запада, оно теперь приходит быстро — с дешёвыми снеками, сладкими напитками, городским ритмом и рынком, который очень хорошо умеет продавать калории.

И самое неприятное: когда эта волна уже видна в детской статистике, ждать, что всё само рассосётся, поздновато.