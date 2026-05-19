Пропавший вчера без вести мужчина, найден мёртвым: полиция (ФОТО)

Как сообщалось ранее, Региональное управление государственной полиции Курземе объявило в розыск пропавшего Александра Хомутинникова, 1956 года рождения, который 18 мая около 18:00 отправился на рыбалку на лодке в Вентспилс, на озеро Бушниеки, и последний раз выходил на связь около 21:30, после чего не вернулся домой, и его местонахождение было неизвестно.

На нем была камуфляжная куртка и брюки, длинные резиновые сапоги.

Государственная полиция просила всех, кто располагает информацией о его возможном местонахождении, связаться с ними по телефону 112. И теперь благодарит общество за оказанную помощь.

...Как сообщило агентство ЛЕТА, сегодня утром поступил вызов в Вентспилс, где очевидец сообщил, что в озере видна перевернувшаяся лодка. Спасатели, обследовав озеро, обнаружили перевернувшуюся лодку, а рядом с ней - погибшего человека. Похоже, это был пропавший мужчина...