Ещё вчера все сходили с ума по IPA — теперь крафтовые пивоварни тихо исчезают

Люди обсуждали сорта так, будто речь идёт не о банке пива, а о дорогом вине. IPA с манго, IPA с хвойными нотами, IPA с послевкусием цитруса и чего-то «дымно-карамельного». В каждом районе открывалась своя маленькая пивоварня с индустриальными лампами, длинной барной стойкой и обязательным человеком в клетчатой рубашке, который знает разницу между четырьмя видами хмеля.

Казалось — этот праздник будет вечным.

Но сейчас всё чаще происходит другая сцена: пивоварня закрывается, вывеска исчезает, а помещение ищет нового арендатора.

И самое неприятное для индустрии — дело не в одной причине. Мир просто начал меняться быстрее, чем любители крафтового пива успели допить очередной экспериментальный IPA.

Во время пандемии крафтовая сцена буквально взорвалась. Люди сидели дома, искали новые удовольствия, заказывали необычные напитки, поддерживали локальный бизнес. Пиво стало не просто алкоголем, а частью маленького ритуала: выбрать банку с красивой этикеткой, попробовать новый вкус, обсудить его с друзьями.

Но потом пришла реальность.

Крафтовое пиво оказалось дорогим удовольствием именно в тот момент, когда люди начали считать деньги внимательнее. И внезапно выяснилось, что банка «особенного» пива за цену полноценного ужина уже не выглядит такой романтичной.

А ещё рынок банально перегрелся.

Пивоварен стало слишком много. Почти каждый город захотел собственную сцену, собственный сорт, собственный мини-завод. В какой-то момент крафтовое пиво из редкости превратилось в бесконечную полку одинаково «уникальных» банок.

И вот тут случился самый болезненный удар.

Молодёжь начала меньше пить.

Для алкогольной индустрии это почти кошмарный сценарий. Всё больше людей выбирают безалкогольные напитки, hard seltzer, готовые коктейли или вообще вечера без алкоголя. То, что раньше считалось временной модой на «здоровый образ жизни», постепенно превращается в устойчивую привычку.

Ирония в том, что крафтовое пиво проигрывает не только дешёвому лагеру, но и людям, которые просто говорят: «Сегодня не хочу пить вообще».

Даже в Колорадо — одном из главных пивных регионов США — владельцы пивоварен уже говорят не о росте, а о выживании. На рынке продолжается консолидация: сильные игроки поглощают слабых, маленькие бренды исчезают, а инвесторы смотрят на отрасль гораздо холоднее, чем ещё несколько лет назад.

Есть и ещё одна причина, о которой редко говорят вслух: люди устали удивляться.

Когда каждая вторая банка обещает «революцию вкуса», революция заканчивается очень быстро. В какой-то момент IPA с маракуйей, кокосом, хвойным лесом и ароматом тропического шторма начинает восприниматься как пародия на саму себя.

Рынок, который жил на эффекте новизны, внезапно обнаружил страшную вещь: новизна тоже надоедает.

Это не конец крафтового пива. Хорошие пивоварни останутся. Любители необычных сортов никуда не исчезнут. Но эпоха, когда любое «крафтовое» автоматически выглядело модным, похоже, заканчивается.

И, возможно, самая символичная деталь всей истории выглядит так: индустрию, построенную на желании людей попробовать что-то новое, сейчас сильнее всего пугает поколение, которому алкоголь вообще стал не особенно интересен.