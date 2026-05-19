Ещё вчера все сходили с ума по IPA — теперь крафтовые пивоварни тихо исчезают

Редакция PRESS 19 мая, 2026 11:19

Совсем недавно крафтовое пиво выглядело как новая религия городского среднего класса.

Люди обсуждали сорта так, будто речь идёт не о банке пива, а о дорогом вине. IPA с манго, IPA с хвойными нотами, IPA с послевкусием цитруса и чего-то «дымно-карамельного». В каждом районе открывалась своя маленькая пивоварня с индустриальными лампами, длинной барной стойкой и обязательным человеком в клетчатой рубашке, который знает разницу между четырьмя видами хмеля.

Казалось — этот праздник будет вечным.

Но сейчас всё чаще происходит другая сцена: пивоварня закрывается, вывеска исчезает, а помещение ищет нового арендатора.

И самое неприятное для индустрии — дело не в одной причине. Мир просто начал меняться быстрее, чем любители крафтового пива успели допить очередной экспериментальный IPA.

Во время пандемии крафтовая сцена буквально взорвалась. Люди сидели дома, искали новые удовольствия, заказывали необычные напитки, поддерживали локальный бизнес. Пиво стало не просто алкоголем, а частью маленького ритуала: выбрать банку с красивой этикеткой, попробовать новый вкус, обсудить его с друзьями.

Но потом пришла реальность.

Крафтовое пиво оказалось дорогим удовольствием именно в тот момент, когда люди начали считать деньги внимательнее. И внезапно выяснилось, что банка «особенного» пива за цену полноценного ужина уже не выглядит такой романтичной.

А ещё рынок банально перегрелся.

Пивоварен стало слишком много. Почти каждый город захотел собственную сцену, собственный сорт, собственный мини-завод. В какой-то момент крафтовое пиво из редкости превратилось в бесконечную полку одинаково «уникальных» банок.

И вот тут случился самый болезненный удар.

Молодёжь начала меньше пить.

Для алкогольной индустрии это почти кошмарный сценарий. Всё больше людей выбирают безалкогольные напитки, hard seltzer, готовые коктейли или вообще вечера без алкоголя. То, что раньше считалось временной модой на «здоровый образ жизни», постепенно превращается в устойчивую привычку.

Ирония в том, что крафтовое пиво проигрывает не только дешёвому лагеру, но и людям, которые просто говорят: «Сегодня не хочу пить вообще».

Даже в Колорадо — одном из главных пивных регионов США — владельцы пивоварен уже говорят не о росте, а о выживании. На рынке продолжается консолидация: сильные игроки поглощают слабых, маленькие бренды исчезают, а инвесторы смотрят на отрасль гораздо холоднее, чем ещё несколько лет назад.

Есть и ещё одна причина, о которой редко говорят вслух: люди устали удивляться.

Когда каждая вторая банка обещает «революцию вкуса», революция заканчивается очень быстро. В какой-то момент IPA с маракуйей, кокосом, хвойным лесом и ароматом тропического шторма начинает восприниматься как пародия на саму себя.

Рынок, который жил на эффекте новизны, внезапно обнаружил страшную вещь: новизна тоже надоедает.

Это не конец крафтового пива. Хорошие пивоварни останутся. Любители необычных сортов никуда не исчезнут. Но эпоха, когда любое «крафтовое» автоматически выглядело модным, похоже, заканчивается.

И, возможно, самая символичная деталь всей истории выглядит так: индустрию, построенную на желании людей попробовать что-то новое, сейчас сильнее всего пугает поколение, которому алкоголь вообще стал не особенно интересен.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

