Как детям учиться, когда летают дроны? Даугавпилс ищет ответ

Вице-мэр Игорь Прелатов ("Sarauj, Latgale!"), комментируя зафиксированные в Латгале случаи прилета дронов, сказал, что после инцидента в Резекне, когда беспилотные летательные аппараты врезались в нефтебазу, была созвана комиссия по гражданской обороне Даугавпилса и Аугшдаугавского края, где эти вопросы обсуждались. "В настоящее время мы работаем над улучшением коммуникации и действий служб, которые должны отвечать за подобные ситуации", - добавил заместитель председателя думы.

Заместитель исполнительного директора самоуправления Карлис Расис сообщил, что на прошлой неделе был утвержден план гражданской обороны в новой редакции, в котором в соответствии с актуальной ситуацией были пересмотрены и улучшены действия и меры реагирования на угрозы.

"Если мы говорим об инциденте с дроном, то ведущая роль в этой ситуации принадлежит Национальным вооруженным силам (НВС). То, что будет делать самоуправление, - это меры поддержки: информирование, ликвидация последствий", - пояснил Расис.

Он подчеркнул, что и в случае угрозы воздушному пространству главная задача самоуправления - обеспечить его деятельность, включая образование и социальные услуги. Планируется, что государство разработает общие принципы для действий самоуправлений в таких случаях, и на этой неделе запланирована встреча с Центром кризисного управления для обсуждения этих вопросов.

В то же время заместитель исполнительного директора напомнил, что жителям в случае угрозы следует действовать в соответствии с указаниями в оповещении.

Самоуправление разрабатывает принципы по обеспечению учебного процесса, однако окончательное решение в каждой ситуации все равно будет принимать комиссия по гражданской обороне, учитывая актуальную информацию от НВС. Планируется, что и в случае угрозы в учебных заведениях будет дежурить кто-то, чтобы в случае необходимости принять учеников.