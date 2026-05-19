Мальчик ушел в бродяжки? Родители уже две недели не могут найти сына

Мальчик 1 мая этого года ушел из своего места жительства в Земитской волости Тукумского края и до сих пор не вернулся. Приметы: рост 180 см, светлые волосы. Подросток был одет в одежду темного цвета, при себе имел темный рюкзак.

Предположительно, подросток может находиться в Риге, в районе торговых центров Origo или Akropole. Нужно отметить, что в торговых центрах и их окрестностях любят собираться малолетние беспризорники и постоянно "тусуются" дети и подростки.

Государственная полиция призывает всех, кто знает о его местонахождении, посмотреть на фотографию подростка и сообщить информацию по телефону 112.