Мужчины всё чаще не подходят первыми — и женщины внезапно этим недовольны

Для поколения, которое выросло на приложениях для знакомств, разговорах о личных границах и бесконечных спорах о согласии, результат получился почти анекдотический: многие молодые мужчины не стали лучше флиртовать. Они просто перестали начинать.

Не потому что им никто не нравится. Не потому что они не хотят отношений. А потому что боятся ошибиться.

Один 28-летний аналитик по кибербезопасности из Манхэттена признался, что хочет отношений, но редко подходит к женщинам вживую. Причина звучит очень современно: он боится заставить человека чувствовать себя неловко. Поэтому выбирает осторожность вместо попытки.

И он далеко не один.

По данным опроса 2025 года, 44% одиноких мужчин заявили, что страх получить ярлык «жуткого типа» делает их менее склонными начинать знакомство. Это уже не просто застенчивость. Это страх социального взрыва: тебя могут снять, выложить, обсудить, превратить в мем — даже если ты всего лишь неправильно прочитал момент.

Но дальше начинается самое интересное.

Многие женщины при этом вовсе не говорят: «Не подходите к нам никогда». Наоборот, в том же материале приводятся данные, что 77% женщин от 18 до 30 лет хотели бы, чтобы мужчины делали первый шаг чаще. Среди женщин за 30 таких — 68%.

То есть мужчины боятся подойти. Женщины ждут, что они подойдут. И все вместе почему-то снова открывают приложение, которое почти все ненавидят.

Справедливости ради, женская осторожность тоже возникла не из воздуха. У многих был опыт, когда вежливое «нет» не останавливало разговор. Кто-то сталкивался с преследованием, кто-то — с навязчивыми прикосновениями, кто-то — с мужчиной, который после отказа внезапно переставал быть вежливым.

После такого каждый новый «привет» в баре или на улице оценивается уже не как романтический шанс, а как маленькая проверка на безопасность.

Вот и получилась ловушка.

Женщины хотят не исчезновения мужской инициативы, а нормального поведения: без давления, без хватания за руку, без обиды на отказ, без ощущения, что разговор стал обязанностью. Мужчины слышат это — и часть из них решает, что safest option вообще ничего не делать.

Проблема в том, что уважение и полное исчезновение — не одно и то же.

Можно подойти вежливо. Можно принять отказ сразу. Можно не превращать «нет» в переговоры. Можно не нависать, не преследовать, не устраивать сцену. Но именно эта простая инструкция многим сегодня кажется минным полем.

Некоторые мужчины уже прямо говорят: не стоит того. Один 24-летний актёр и модель рассказал, что перестал подходить к женщинам после серии отказов и особенно неприятной реакции. Для него риск публичного унижения стал выше возможной награды.

И вот тут романтика окончательно превращается в бюрократию.

Один ждёт сигнала. Вторая ждёт первого шага. Оба боятся быть неправильно понятыми. Оба делают вид, что просто смотрят в телефон. Потом оба идут домой и, возможно, снова жалуются, что приложения для знакомств ужасны.

Самое смешное и грустное одновременно: желание близости никуда не исчезло. Люди всё ещё хотят отношений, флирта, случайной симпатии, живого разговора. Но правила, как к этому подступиться, стали такими запутанными, что многие предпочитают вообще не двигаться.

Раньше плохой пикап мог испортить вечер. Теперь страх плохого пикапа иногда отменяет саму попытку познакомиться.

И где-то между «не приставай» и «почему никто не подходит?» застряло целое поколение, которое умеет свайпать, но уже не очень понимает, как сказать живому человеку: «Привет».