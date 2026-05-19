Экзамен по латышскому языку сорван: виноват залетный дрон

Вторая часть экзамена будет организована в дополнительный срок.

Учитывая текущую геополитическую ситуацию и недавние угрозы воздушному пространству Латвии, Государственное агентство развития образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки подготовило информационный материал о действиях руководства школ в непредвиденных ситуациях на местном и национальном уровне, который разослан всем учебным заведениям.

Как сообщалось, во вторник незадолго до полудня в восточном приграничье снова было разослано оповещение по сотовой сети о возможной угрозе в воздушном пространстве. В настоящее время известно об одном беспилотном летательном аппарате, пересекшем границу Латвии. Сейчас дрон может находиться в Прейльском крае, однако ситуация остается изменчивой, признают в НВС.