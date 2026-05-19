Можно жить “правильно” и всё равно не знать о скрытом холестерине, который бьёт по сердцу

А потом один анализ внезапно показывает: в крови есть ещё один показатель, о котором он вообще не слышал. И именно он может резко увеличить риск инфаркта или инсульта.

Речь о липопротеине(a), или Lp(a). Его ещё произносят как «эль-пи-маленькое-а». Это разновидность холестерина, которую долго не проверяли массово — даже у людей, которые уже следили за обычным LDL, тем самым «плохим» холестерином.

Теперь кардиологи всё чаще говорят: такой тест хотя бы один раз в жизни стоит сделать каждому.

История 60-летнего инвестиционного банкира Бретта Бонда звучит почти как неприятная медицинская ловушка. Он считал, что находится в лучшей форме за многие годы: питался лучше, тренировался, снижал стресс, принимал лекарства от умеренно повышенного сахара и холестерина.

Но однажды прочитал о Lp(a) и попросил врача проверить этот показатель. Врач сначала не очень хотел, но всё же назначил анализ.

Результат оказался неожиданным: уровень Lp(a) был намного выше нормы. После этого врачи проверили, есть ли кальциевые отложения в артериях — и нашли их.

Самое пугающее здесь не то, что человек ничего не делал для здоровья. А наоборот: он делал многое — но не знал о факторе риска, который в основном задаётся генами.

Lp(a) отличается от обычного LDL. Частицы LDL накапливаются в артериях и могут со временем приводить к опасным бляшкам. Но Lp(a) считается ещё коварнее: его частицы более «липкие», легче собираются в сосудах, усиливают воспаление и могут способствовать образованию тромбов.

Учёные изучают этот показатель давно. Ещё в 2009 году большое исследование в Копенгагене показало: у людей с высоким уровнем Lp(a) риск инфаркта был почти в четыре раза выше. Новые данные только усиливают внимание к этому маркеру.

Главная странность Lp(a) в том, что он почти не зависит от образа жизни. Это не тот случай, когда можно просто сказать: меньше сладкого, больше ходить, и показатель упадёт. Уровень обычно задаётся генетически, формируется ещё в детстве и потом меняется мало.

Именно поэтому достаточно сдать анализ один раз — для большинства людей этого хватает.

Нормальным считается уровень ниже 125 наномолей на литр. Если показатель выше, риск уже начинает расти. При уровне выше 200 врачи особенно настораживаются. А при очень высоких значениях риск может увеличиваться в разы.

В материале приводится пример: у Бонда показатель был близок к 300. А при уровне около 430 риск может быть уже примерно в четыре раза выше.

И вот тут начинается самое неприятное: человек может не чувствовать вообще ничего.

Ни боли. Ни одышки. Ни драматического сигнала от организма. Просто где-то в анализах стоит цифра, которая меняет всю картину риска.

Но высокий Lp(a) не означает автоматический инфаркт. После такого результата врачи могут назначить проверку кальция в коронарных артериях. Если кальция почти нет, риски ниже. Если же и Lp(a) высокий, и кальций в сосудах уже есть, опасность резко возрастает.

Лекарств, которые напрямую и массово применяются именно против Lp(a), пока нет. Но это не значит, что делать нечего.

Врачи могут агрессивнее снижать другие риски: LDL-холестерин, давление, сахар, вес, курение. То есть если один фактор изменить нельзя, приходится сильнее давить на остальные.

У Бонда именно так и произошло. Ему усилили терапию, назначили более мощные препараты для снижения LDL, он стал постоянно следить за сахаром и давлением.

Фармацевтические компании уже разрабатывают лекарства, которые должны снижать именно Lp(a). Несколько крупных исследований идут сейчас, первые важные результаты ожидаются в ближайшее время. Большинство таких препаратов — инъекции, которые должны подавлять выработку этого соединения в печени.

Но до массового применения таких лекарств главный совет остаётся очень земным: узнать свой показатель и не игнорировать остальные риски.

Да, питание и спорт почти не снижают сам Lp(a). Но здоровый образ жизни всё равно уменьшает общий риск сердечно-сосудистых проблем. Средиземноморская диета, движение, сон, контроль стресса, нормальное давление, отказ от курения — всё это не отменяется.

Самая сильная деталь этой истории в том, что обычный анализ крови может открыть то, что годами было невидимым.

Можно считать себя человеком с «обычным холестерином». Можно быть активным, стройным и уверенным, что основные риски уже под контролем. А потом выясняется, что где-то в семейной генетике лежит показатель, о котором никто не говорил.

И, возможно, именно поэтому кардиологи теперь всё чаще хотят, чтобы люди проверяли Lp(a) хотя бы один раз — не когда уже случился инфаркт, а до того, как организм решил объяснить всё сам.