Можно жить “правильно” и всё равно не знать о скрытом холестерине, который бьёт по сердцу

Редакция PRESS 19 мая, 2026 13:16

Азбука здоровья 0 комментариев

Человек ест нормально, занимается спортом, следит за сахаром и холестерином, пьёт назначенные лекарства — и считает, что с сердцем у него всё более-менее под контролем.

А потом один анализ внезапно показывает: в крови есть ещё один показатель, о котором он вообще не слышал. И именно он может резко увеличить риск инфаркта или инсульта.

Речь о липопротеине(a), или Lp(a). Его ещё произносят как «эль-пи-маленькое-а». Это разновидность холестерина, которую долго не проверяли массово — даже у людей, которые уже следили за обычным LDL, тем самым «плохим» холестерином.

Теперь кардиологи всё чаще говорят: такой тест хотя бы один раз в жизни стоит сделать каждому.

История 60-летнего инвестиционного банкира Бретта Бонда звучит почти как неприятная медицинская ловушка. Он считал, что находится в лучшей форме за многие годы: питался лучше, тренировался, снижал стресс, принимал лекарства от умеренно повышенного сахара и холестерина.

Но однажды прочитал о Lp(a) и попросил врача проверить этот показатель. Врач сначала не очень хотел, но всё же назначил анализ.

Результат оказался неожиданным: уровень Lp(a) был намного выше нормы. После этого врачи проверили, есть ли кальциевые отложения в артериях — и нашли их.

Самое пугающее здесь не то, что человек ничего не делал для здоровья. А наоборот: он делал многое — но не знал о факторе риска, который в основном задаётся генами.

Lp(a) отличается от обычного LDL. Частицы LDL накапливаются в артериях и могут со временем приводить к опасным бляшкам. Но Lp(a) считается ещё коварнее: его частицы более «липкие», легче собираются в сосудах, усиливают воспаление и могут способствовать образованию тромбов.

Учёные изучают этот показатель давно. Ещё в 2009 году большое исследование в Копенгагене показало: у людей с высоким уровнем Lp(a) риск инфаркта был почти в четыре раза выше. Новые данные только усиливают внимание к этому маркеру.

Главная странность Lp(a) в том, что он почти не зависит от образа жизни. Это не тот случай, когда можно просто сказать: меньше сладкого, больше ходить, и показатель упадёт. Уровень обычно задаётся генетически, формируется ещё в детстве и потом меняется мало.

Именно поэтому достаточно сдать анализ один раз — для большинства людей этого хватает.

Нормальным считается уровень ниже 125 наномолей на литр. Если показатель выше, риск уже начинает расти. При уровне выше 200 врачи особенно настораживаются. А при очень высоких значениях риск может увеличиваться в разы.

В материале приводится пример: у Бонда показатель был близок к 300. А при уровне около 430 риск может быть уже примерно в четыре раза выше.

И вот тут начинается самое неприятное: человек может не чувствовать вообще ничего.

Ни боли. Ни одышки. Ни драматического сигнала от организма. Просто где-то в анализах стоит цифра, которая меняет всю картину риска.

Но высокий Lp(a) не означает автоматический инфаркт. После такого результата врачи могут назначить проверку кальция в коронарных артериях. Если кальция почти нет, риски ниже. Если же и Lp(a) высокий, и кальций в сосудах уже есть, опасность резко возрастает.

Лекарств, которые напрямую и массово применяются именно против Lp(a), пока нет. Но это не значит, что делать нечего.

Врачи могут агрессивнее снижать другие риски: LDL-холестерин, давление, сахар, вес, курение. То есть если один фактор изменить нельзя, приходится сильнее давить на остальные.

У Бонда именно так и произошло. Ему усилили терапию, назначили более мощные препараты для снижения LDL, он стал постоянно следить за сахаром и давлением.

Фармацевтические компании уже разрабатывают лекарства, которые должны снижать именно Lp(a). Несколько крупных исследований идут сейчас, первые важные результаты ожидаются в ближайшее время. Большинство таких препаратов — инъекции, которые должны подавлять выработку этого соединения в печени.

Но до массового применения таких лекарств главный совет остаётся очень земным: узнать свой показатель и не игнорировать остальные риски.

Да, питание и спорт почти не снижают сам Lp(a). Но здоровый образ жизни всё равно уменьшает общий риск сердечно-сосудистых проблем. Средиземноморская диета, движение, сон, контроль стресса, нормальное давление, отказ от курения — всё это не отменяется.

Самая сильная деталь этой истории в том, что обычный анализ крови может открыть то, что годами было невидимым.

Можно считать себя человеком с «обычным холестерином». Можно быть активным, стройным и уверенным, что основные риски уже под контролем. А потом выясняется, что где-то в семейной генетике лежит показатель, о котором никто не говорил.

И, возможно, именно поэтому кардиологи теперь всё чаще хотят, чтобы люди проверяли Lp(a) хотя бы один раз — не когда уже случился инфаркт, а до того, как организм решил объяснить всё сам.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

