Пока угроза миновала: движение поездов восстановлено на востоке Латвии

В компании сообщили, что потребуется некоторое время, прежде чем все рейсы поездов начнут курсировать в соответствии с запланированным расписанием движения.

Как сообщалось ранее, на восточной приграничной территории Латвии во вторник около полудня было остановлено движение поездов до отмены возможной угрозы в воздушном пространстве. Ппредупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии было объявлено в Краславском, Лудзенском, Резекненском, Прейльском, Мадонском, Цесисском, Гулбенском, Смилтенском и Валмиерском краях. Поэтому в этих регионах движение поездов приостановлено до отмены предупреждения.

Таким образом, ограничения затронули железнодорожные направления Краслава, Зилупе и Гулбене, а также линию Валга, что может повлиять и на рейсы в направлениях Тарту и Таллина.

Согласно информации на сайте Vivi, поезд Зилупе (13:02) — Рига (17:29) отправится со станции Зилупе после отмены угрозы, поезд Рига (11:45) — Валга (14:05) находится на станции Цесис, а поезд Рига (08:01) — Зилупе (12:24) стоит на станции Лудза.

Как уже сообщалось, во вторник незадолго до полудня на восточном приграничье вновь было разослано предупреждение через систему сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве.