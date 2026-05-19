Пока угроза миновала: движение поездов восстановлено на востоке Латвии

Редакция PRESS 19 мая, 2026 13:47

Новости Латвии

После окончания возможной угрозы в воздушном пространстве во вторник движение поездов возобновлено, однако возможны отдельные задержки, свидетельствует опубликованная информация Pasažieru vilciens, работающего под брендом Vivi.

В компании сообщили, что потребуется некоторое время, прежде чем все рейсы поездов начнут курсировать в соответствии с запланированным расписанием движения.

Как сообщалось ранее, на восточной приграничной территории Латвии во вторник около полудня было остановлено движение поездов до отмены возможной угрозы в воздушном пространстве. Ппредупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии было объявлено в Краславском, Лудзенском, Резекненском, Прейльском, Мадонском, Цесисском, Гулбенском, Смилтенском и Валмиерском краях. Поэтому в этих регионах движение поездов приостановлено до отмены предупреждения.

Таким образом, ограничения затронули железнодорожные направления Краслава, Зилупе и Гулбене, а также линию Валга, что может повлиять и на рейсы в направлениях Тарту и Таллина.

Согласно информации на сайте Vivi, поезд Зилупе (13:02) — Рига (17:29) отправится со станции Зилупе после отмены угрозы, поезд Рига (11:45) — Валга (14:05) находится на станции Цесис, а поезд Рига (08:01) — Зилупе (12:24) стоит на станции Лудза.

Как уже сообщалось, во вторник незадолго до полудня на восточном приграничье вновь было разослано предупреждение через систему сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

