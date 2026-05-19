С пониманием и уважением: в переговорах о новом правительстве нет разногласий

Кулбергс выразил удовлетворение ходом переговоров, утверждая, что между потенциальными партнерами царит понимание и уважительное отношение. Никаких существенных разногласий нет, сказал политик.

Он подчеркнул, что приоритетом будущего правительства будет приведение в порядок государственных финансов, стабилизация бюджета и укрепление безопасности, включая полную поддержку оборонной отрасли. В то же время Кулбергс отметил, что необходимо избегать вопросов, раскалывающих общество, и сосредоточиться на практически выполнимых задачах, не продвигая финансово затратные инициативы.

Политик также отметил, что необходимо соблюдать фискальную дисциплину и нельзя обещать обществу необоснованныхчудес. По его словам, переговоры со всеми потенциальными партнерами по коалиции продолжаются в уважительной атмосфере.

Кулбергс сказал, что "Новое Единство" не возражало против продолжения переговоров в более широком формате, и уже во вторник во второй половине дня запланированы переговоры междуОбъединенным списком(ОС), "Новым Единством", Национальным объединением и Союзом зеленых и крестьян (СЗК). От "Нового Единства" ожидается четкий ответ об участии в формировании правительства.

В то же время Кулбергс сказал, что идеологически спорные вопросы, в том числе Стамбульская конвенция, на переговорах отложены и не будут продвигаться в повестке дня нового правительства.

Как заявил глава фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс, всем должно быть ясно, что внутренняя и внешняя безопасность должны быть приоритетом. Для "Нового Единства" также важно услышать от потенциальных партнеров, что попытки повернуть вспять вопросы прав человека должны быть отложены.

Юревицс подчеркнул, что важны вопросы безопасности выборов, здравоохранения, внедрение образовательной моделиПрограмма в школе. Он признал, что со стороны ОС были вопросы о пересмотре бюджета, что является спорным, так как требует поправок к закону в Сейме.

Политик также указал, что во время этого созыва парламента необходимо продлить санкции против России и отдельных олигархов, и должно быть четкое понимание, что геополитический курс не меняется.

Юревицс добавил, что "Новому Единству" необходимо услышать видение двух других партнеров - Нацобъединения и СЗК. Юревицс сказал, что поддерживает призыв создать как можно более широкую коалицию, и, по его мнению, Кулбергсу было бы правильно встретиться и сПрогрессивными.