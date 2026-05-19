Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С пониманием и уважением: в переговорах о новом правительстве нет разногласий

© LETA 19 мая, 2026 14:23

На переговорах о новом правительстве нет разногласий, приоритеты финансовая стабилизация и безопасность, заявил журналистам после встречи с представителями Нового Единства кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс.

Кулбергс выразил удовлетворение ходом переговоров, утверждая, что между потенциальными партнерами царит понимание и уважительное отношение. Никаких существенных разногласий нет, сказал политик.

Он подчеркнул, что приоритетом будущего правительства будет приведение в порядок государственных финансов, стабилизация бюджета и укрепление безопасности, включая полную поддержку оборонной отрасли. В то же время Кулбергс отметил, что необходимо избегать вопросов, раскалывающих общество, и сосредоточиться на практически выполнимых задачах, не продвигая финансово затратные инициативы.

Политик также отметил, что необходимо соблюдать фискальную дисциплину и нельзя обещать обществу необоснованныхчудес. По его словам, переговоры со всеми потенциальными партнерами по коалиции продолжаются в уважительной атмосфере.

Кулбергс сказал, что "Новое Единство" не возражало против продолжения переговоров в более широком формате, и уже во вторник во второй половине дня запланированы переговоры междуОбъединенным списком(ОС), "Новым Единством", Национальным объединением и Союзом зеленых и крестьян (СЗК). От "Нового Единства" ожидается четкий ответ об участии в формировании правительства.

В то же время Кулбергс сказал, что идеологически спорные вопросы, в том числе Стамбульская конвенция, на переговорах отложены и не будут продвигаться в повестке дня нового правительства.

Как заявил глава фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс, всем должно быть ясно, что внутренняя и внешняя безопасность должны быть приоритетом. Для "Нового Единства" также важно услышать от потенциальных партнеров, что попытки повернуть вспять вопросы прав человека должны быть отложены.

Юревицс подчеркнул, что важны вопросы безопасности выборов, здравоохранения, внедрение образовательной моделиПрограмма в школе. Он признал, что со стороны ОС были вопросы о пересмотре бюджета, что является спорным, так как требует поправок к закону в Сейме.

Политик также указал, что во время этого созыва парламента необходимо продлить санкции против России и отдельных олигархов, и должно быть четкое понимание, что геополитический курс не меняется.

Юревицс добавил, что "Новому Единству" необходимо услышать видение двух других партнеров - Нацобъединения и СЗК. Юревицс сказал, что поддерживает призыв создать как можно более широкую коалицию, и, по его мнению, Кулбергсу было бы правильно встретиться и сПрогрессивными.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

