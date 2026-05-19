Ассоциация: борьбу с мошенниками нужно вести на политическом уровне

Редакция PRESS 19 мая, 2026 14:40

ЧП и криминал 0 комментариев

Valsts policija

В Латвии на политическом уровне следует разработать единый план действий по борьбе с мошенничеством, заявил во вторник на заседании комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) советник Ассоциации финансовой отрасли Эдгарс Пастарс.

Пастарс подчеркнул, что необходим единый государственный план действий с распределением ответственности и задач, включая координированные и регулярные информационные кампании. Он пояснил, что предотвращение мошенничества требует координированных, комплексных и быстрых действий — не только со стороны банков, но и всего общества, государственных учреждений и платформ.

В свою очередь председатель бюджетной комиссии Анда Чакша сообщила, что комиссия направит письмо в Кабинет министров с призывом определить одно ответственное за борьбу с мошенничеством учреждение, обязанностью которого станет разработка плана действий и координация сотрудничества между другими структурами.

Пастарс также отметил, что необходима ответственная институция, способная блокировать мошеннические ссылки в течение нескольких минут или часов. «Если мы не можем заблокировать их в течение трех часов, то позже это уже почти не имеет смысла. Нужно создать систему, которая позволит пресекать мошенничество в корне», — сказал Пастарс.

Депутат Харийс Рокпелнис подчеркнул, что необходим нормативный акт, освобождающий чиновника, принимающего решение о блокировке, от ответственности. В противном случае, по его словам, ни один госслужащий не рискнет принимать такие решения, опасаясь последствий.

Главный юрисконсульт Банка Латвии Ингус Валтиньш сообщил, что необходимо также упорядочить систему сообщений о случаях мошенничества. По его словам, совместное исследование с Банком Литвы показало три основные причины, по которым люди не сообщают о мошенничестве: украдена небольшая сумма, отсутствие веры в результат после обращения, а также незнание, куда именно нужно сообщать.

По мнению Валтиньша, в стране должна быть создана единая централизованная система подачи таких сообщений. Депутат Яна Симановска высказала мнение, что таким единым центром приема сообщений могла бы стать служба «112».

Эксперт по кибербезопасности учреждения по предотвращению инцидентов информационной безопасности Cert.lv Гинтс Малкалниетис сообщил, что инвестиционные мошеннические ссылки в «Cert.lv» блокируют очень быстро, однако организация не может блокировать ссылки на фальшивые интернет-магазины. О них «Cert.lv» может лишь информировать другие учреждения.

Малкалниетис также рассказал депутатам о масштабах выявленных мошеннических ссылок. Например, в понедельник, 18 мая, «Cert.lv» заблокировал около 100 фальшивых инвестиционных ссылок и 36 фишинговых ссылок.

