Молодёжь рассасывается по микроквартирам: взрыва демографии ждать не приходится

Правда, как на первичном, так и на вторичном рынке самыми востребованными по-прежнему остаются двухкомнатные квартиры, на которые приходится почти половина сделок. В свою очередь на вторичном рынке однокомнатные квартиры (28 %) по спросу опережают трехкомнатные (23 %), свидетельствуют данные инструмента анализа рынка недвижимости “Cenubanka.lv” за первый квартал этого года.

По сравнению с первым кварталом 2024 года количество сделок на вторичном рынке однокомнатных квартир в начале этого года выросло на 9,4 %.

Цены продолжают расти, а образ жизни меняется

Недвижимость становится дороже, что подтверждается данными. Опубликованный Центральным статистическим управлением (ЦСУ) индекс цен на жилье в 2024 году вырос на 4,2 %, а в 2025 году – на 7,7 %.

Статистика “Cenubanka.lv” показывает: по сравнению с первым кварталом 2024 года цены за квадратный метр однокомнатных квартир в новостройках за первые три месяца этого года выросли на 36,1 %, в довоенных зданиях – на 18,8 %, а в домах серийного типа – на 9,1 %.

Сейчас на портале объявлений “ss.com” в Риге в продаже имеется 48 микрожилищ, в том числе с наименьшей площадью 10 квадратных метров, а цены варьируются от 388 евро до целых 4666 евро за квадратный метр. Рынок аренды таких квартир еще больше.

“Молодым специалистам, студентам и людям, которые живут одни, становится все труднее приобрести стандартную двухкомнатную квартиру, но это не единственная причина популярности микроквартир. Поколение Z осознанно выбирает меньшую площадь, отдавая предпочтение эргономике, продуманной планировке и устойчивости. Микрожилье часто служит качественной, гибкой временной альтернативой аренде”, – поясняет Сургофтс.

Вместе с тем меняется и само понятие дома – он превращается в “базу” для сна и хранения вещей, в то время как работа, социализация и досуг перемещаются в городскую среду – кафе, коворкинги и другие общественные пространства.

“В Европе микроквартиры – не новость. В Париже и Лондоне они распространены уже десятилетиями. Также популярной становится скандинавская модель: маленькое частное пространство, но высокого качества и эргономичное”, – отмечает руководитель латвийского филиала “Bigbank”.

Разумеется, микрожилье подходит не всем и не на всех этапах жизни, однако в определенных ситуациях оно может стать осознанным и обоснованным выбором. Например, как временное место проживания в другом городе, домашний офис, жилье для студента, пожилого члена семьи или как вложение под аренду. Для части людей это также осознанный образ жизни – меньше пространства, меньше расходов и более простая повседневная жизнь.

Можно ожидать развития моделей совместного проживания

За последние десять лет в Латвии продолжает расти число домохозяйств, состоящих из одного человека. По сравнению с 2015 годом в прошлом году их удельный вес увеличился на 28,6 %, свидетельствуют данные ЦСУ. Микрожилье является закономерным результатом урбанизации, одиночного образа жизни и тенденции искать экономически обоснованное место жительства в центре города.

Некоторые экономисты считают, что в долгосрочной перспективе люди на рынке недвижимости все чаще будут выбирать так называемую модель совместного проживания, то есть арендовать жилье меньшей площади, чем обычно, но с просторными и качественными общими зонами: кухней, спортзалом и местом для отдыха.

В Риге уже действует один проект совместного проживания – финансируемый “Bigbank” “Youston Co-living Riga” на улице Кр. Валдемара, 38. Литовский девелопер недвижимости “Kaita Group” построил аналогичные дома также в Вильнюсе, Праге и Лондоне. Будущее покажет, сможет ли такая модель закрепиться и в Латвии.

“Скорее всего, мы и в дальнейшем увидим, что наряду с традиционными площадями квартир на рынке будет появляться микрожилье, поскольку в Латвии по-прежнему преобладает мнение, что каждому нужен “свой клочок земли”, даже если он очень маленький”, – заключает Сургофтс.