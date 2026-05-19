Незаконная гласность: органы ищут тех, кто «слил» отчет Госконтроля по Огре

Такое решение Госконтроль принял после того, как 18 мая в публичном пространстве появилась информация о содержании неопубликованного проекта ревизионного отчета по проверке законности и целесообразности использования финансовых средств и имущества Огрским краевым самоуправлением.

В Госконтроле подчеркивают, что закон о Госконтроле присваивает как проекту ревизионного отчета, так и утвержденному отчету и содержащимся в нем данным статус информации ограниченного доступа и запрещает разглашение такой информации до установленного законом срока.

Также ведомство отмечает, что попавший в публичное пространство документ не является окончательным отчетом, а представляет собой первоначальный проект, который в ходе ревизии еще уточнялся с учетом пояснений и дополнительной информации, предоставленной проверяемой стороной — Огрским самоуправлением.

Преждевременная публикация проекта отчета может затруднить качественное завершение ревизии, а также создать у общества вводящее в заблуждение представление об итоговых выводах проверки, указывает Госконтроль. В ведомстве добавляют, что уже сейчас некоторые факты и формулировки, прозвучавшие в публичном пространстве, были уточнены в ходе дальнейшей ревизии.

Пятый ревизионный департамент Госконтроля 15 мая принял решение об утверждении ревизионного отчета и плана внедрения рекомендаций и направил их Огрскому самоуправлению. При этом ревизионный процесс еще не завершен, поскольку закон дает право обжаловать решение об утверждении отчета в Совете Госконтроля в течение 15 дней с момента его принятия — в данном случае до 29 мая. Если решение не будет оспорено, отчет планируется опубликовать в начале июня.

Как уже сообщалось, программа «TV3 Ziņas», в распоряжении которой оказался проект отчета Госконтроля, сообщила, что в Огрском краевом самоуправлении не по назначению были использованы как минимум 1,2 млн евро, еще более 3 млн евро потрачены неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли без отчетности.

Так, в проекте отчета говорится, что обязательства на сумму 827 тысяч евро по проекту школы в Кайбале самоуправление взяло на себя еще до решения думы. Кроме того, за задержку строительных работ не был взыскан предусмотренный договором штраф — почти 140 тысяч евро.

Еще 195 тысяч евро были выделены баскетбольному клубу Огре, однако самоуправление не получило ни отчетов, ни возврата средств, а само общество уже ликвидировано. Еще 24 тысячи евро были потрачены на подъем моторного судна «Līgo», оформив эти расходы как социальное пособие.

В отдельных закупках Госконтроль усмотрел возможные признаки мошенничества. Были выявлены связи между участниками закупок, депутатами самоуправления и сотрудниками основанного самоуправлением фонда.

Критике подверглась и политика оплаты труда. Например, за исполнение обязанностей по одной должности зарплату одновременно получали два человека. А премия была выплачена только одному должностному лицу, хотя критериям соответствовали почти 200 работников.

Глава думы Андрис Крауя (Национальное объединение) не согласен с выводами ревизоров, заявляя, что работа самоуправления организована надлежащим образом. «По большому счету, как это обычно бывает в самоуправлении, всему есть свое обоснование и объяснение. Есть вещи, на которые Госконтроль смотрит как Госконтроль, а есть вещи, на которые мы смотрим как самоуправление — с точки зрения того, как лучше для жителей», — сказал мэр края.

Тем временем многолетний мэр Огре Эгилс Хелманис (Национальное объединение), во время работы которого происходили упомянутые сделки, назвал выводы ревизоров «выдумками Госконтроля».

Как сообщалось ранее, после муниципальных выборов прошлого года Хелманис сохранил пост председателя думы, однако менее чем через месяц — 16 июля — представители думы по связям с общественностью сообщили, что днем ранее Хелманис был ранен во время обстрела в Украине.

После этого он стал временно нетрудоспособным и вернулся к исполнению обязанностей лишь в конце января этого года. Однако уже в начале февраля подал в отставку, не предоставив анкету для получения допуска к государственной тайне.

После ухода с поста председателя думы Хелманис остается депутатом думы, занимает должность руководителя бюро нового председателя думы Крауи, а также назначен заместителем председателя комиссии по гражданской обороне.