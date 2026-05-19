Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Незаконная гласность: органы ищут тех, кто «слил» отчет Госконтроля по Огре

© LETA 19 мая, 2026 14:10

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Госконтроль Латвии обратился в правоохранительные органы с просьбой провести соответствующие действия в связи с возможным разглашением информации ограниченного доступа о ревизии в самоуправлении Огрского края, сообщили агентству LETA в ведомстве.

Такое решение Госконтроль принял после того, как 18 мая в публичном пространстве появилась информация о содержании неопубликованного проекта ревизионного отчета по проверке законности и целесообразности использования финансовых средств и имущества Огрским краевым самоуправлением.

В Госконтроле подчеркивают, что закон о Госконтроле присваивает как проекту ревизионного отчета, так и утвержденному отчету и содержащимся в нем данным статус информации ограниченного доступа и запрещает разглашение такой информации до установленного законом срока.

Также ведомство отмечает, что попавший в публичное пространство документ не является окончательным отчетом, а представляет собой первоначальный проект, который в ходе ревизии еще уточнялся с учетом пояснений и дополнительной информации, предоставленной проверяемой стороной — Огрским самоуправлением.

Преждевременная публикация проекта отчета может затруднить качественное завершение ревизии, а также создать у общества вводящее в заблуждение представление об итоговых выводах проверки, указывает Госконтроль. В ведомстве добавляют, что уже сейчас некоторые факты и формулировки, прозвучавшие в публичном пространстве, были уточнены в ходе дальнейшей ревизии.

Пятый ревизионный департамент Госконтроля 15 мая принял решение об утверждении ревизионного отчета и плана внедрения рекомендаций и направил их Огрскому самоуправлению. При этом ревизионный процесс еще не завершен, поскольку закон дает право обжаловать решение об утверждении отчета в Совете Госконтроля в течение 15 дней с момента его принятия — в данном случае до 29 мая. Если решение не будет оспорено, отчет планируется опубликовать в начале июня.

Как уже сообщалось, программа «TV3 Ziņas», в распоряжении которой оказался проект отчета Госконтроля, сообщила, что в Огрском краевом самоуправлении не по назначению были использованы как минимум 1,2 млн евро, еще более 3 млн евро потрачены неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли без отчетности.

Так, в проекте отчета говорится, что обязательства на сумму 827 тысяч евро по проекту школы в Кайбале самоуправление взяло на себя еще до решения думы. Кроме того, за задержку строительных работ не был взыскан предусмотренный договором штраф — почти 140 тысяч евро.

Еще 195 тысяч евро были выделены баскетбольному клубу Огре, однако самоуправление не получило ни отчетов, ни возврата средств, а само общество уже ликвидировано. Еще 24 тысячи евро были потрачены на подъем моторного судна «Līgo», оформив эти расходы как социальное пособие.

В отдельных закупках Госконтроль усмотрел возможные признаки мошенничества. Были выявлены связи между участниками закупок, депутатами самоуправления и сотрудниками основанного самоуправлением фонда.

Критике подверглась и политика оплаты труда. Например, за исполнение обязанностей по одной должности зарплату одновременно получали два человека. А премия была выплачена только одному должностному лицу, хотя критериям соответствовали почти 200 работников.

Глава думы Андрис Крауя (Национальное объединение) не согласен с выводами ревизоров, заявляя, что работа самоуправления организована надлежащим образом. «По большому счету, как это обычно бывает в самоуправлении, всему есть свое обоснование и объяснение. Есть вещи, на которые Госконтроль смотрит как Госконтроль, а есть вещи, на которые мы смотрим как самоуправление — с точки зрения того, как лучше для жителей», — сказал мэр края.

Тем временем многолетний мэр Огре Эгилс Хелманис (Национальное объединение), во время работы которого происходили упомянутые сделки, назвал выводы ревизоров «выдумками Госконтроля».

Как сообщалось ранее, после муниципальных выборов прошлого года Хелманис сохранил пост председателя думы, однако менее чем через месяц — 16 июля — представители думы по связям с общественностью сообщили, что днем ранее Хелманис был ранен во время обстрела в Украине.

После этого он стал временно нетрудоспособным и вернулся к исполнению обязанностей лишь в конце января этого года. Однако уже в начале февраля подал в отставку, не предоставив анкету для получения допуска к государственной тайне.

После ухода с поста председателя думы Хелманис остается депутатом думы, занимает должность руководителя бюро нового председателя думы Крауи, а также назначен заместителем председателя комиссии по гражданской обороне.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать