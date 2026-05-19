Физики начали почти “с нуля” — и у них внезапно сама вылезла теория струн

Редакция PRESS 19 мая, 2026 14:09

Теория струн много лет выглядит как самая красивая и самая раздражающая идея в физике.

Красивая — потому что обещает почти невозможное: связать квантовый мир элементарных частиц с гравитацией Эйнштейна и объяснить, из чего всё состоит на самом глубоком уровне.

Раздражающая — потому что проверить её напрямую почти нереально. Для настоящего эксперимента потребовались бы энергии, для которых нужен ускоритель частиц размером чуть ли не с галактику.

И вот теперь физики сделали ход, после которого история снова стала интересной.

Они не стали начинать с предположения, что во Вселенной существуют крошечные вибрирующие струны. Не стали заранее закладывать в расчёты любимую теорию. Вместо этого взяли несколько простых правил о том, как частицы должны вести себя при столкновениях на экстремально высоких энергиях.

А дальше случилось то самое: из математики сами появились признаки теории струн.

Один из авторов работы, профессор Калифорнийского технологического института Клиффорд Чунг, описал это почти идеально: «струны просто выпали наружу». То есть исследователи не подсовывали их в начало задачи, но в конце получили именно те черты, по которым теория струн узнаётся.

Это не доказательство, что Вселенная действительно состоит из струн. Но это очень сильный сигнал: когда физики начали с почти минимального набора условий, математика не ушла в десятки равноправных фантазий, а вывела их к старой большой идее.

Чтобы понять, почему это так цепляет, надо вспомнить саму проблему.

Если делить яблоко на всё меньшие части, мы дойдём до молекул, атомов, протонов, кварков и глюонов. Но теория струн говорит: на самом крошечном уровне путь не заканчивается частицами. Всё может состоять из невероятно маленьких вибрирующих струн — примерно в миллиард миллиардов раз меньше протона.

Разные вибрации таких струн должны давать разные частицы. Как у музыкальной струны: один основной тон и целая серия обертонов. Только вместо звука — материя, свет и, возможно, гравитация.

Главная приманка теории струн в том, что она умеет обходить кошмар, на котором ломается обычная математика квантовой гравитации.

Когда физики пытаются совместить общую теорию относительности с квантовой механикой на сверхмалых масштабах, уравнения начинают выдавать бесконечности. То есть не просто «сложно», а буквально: расчёт перестаёт иметь физический смысл.

В теории струн частица уже не точка, а растянутый объект. Из-за этого взаимодействия как бы размазываются, и опасные бесконечности не взрывают уравнения.

В новой работе исследователи использовали подход, который называют bootstrap. Это похоже на судоку: в начале есть несколько правил, а дальше они сами должны привести к единственному решению.

Физики взяли математические описания столкновений частиц и наложили на них условия. Одно из них — так называемая ultrasoftness: при экстремально высоких энергиях вероятность рассеяния частиц должна быстро падать, а не улетать в бесконечность. Проще говоря, частицы будто «не хотят» слишком жестко сталкиваться.

Второе условие связано с минимальным числом специальных точек, где вероятность рассеяния исчезает. Звучит сухо, но именно такие ограничения заставляют математику вести себя строго, а не расползаться во все стороны.

И вот из этого набора правил получилась структура, очень похожая на сердце теории струн: бесконечная «лестница» частиц с разными массами и спинами.

Эта лестница — не новая фантазия. Ещё в конце 1960-х физик Габриэле Венециано записал функцию, которая описывала странную последовательность частиц, появлявшихся в экспериментах на ускорителях. Позже оказалось, что такая последовательность удивительно похожа на гармоники вибрирующей струны.

Теперь похожий след снова возник — но уже из современного расчёта, который начинался не с веры в струны, а с общих принципов.

Самое вкусное здесь именно это: теория, которую десятилетиями обвиняли в том, что она слишком красива и слишком непроверяема, вдруг появляется как естественный результат из простых требований к поведению частиц.

Конечно, это не значит, что завтра в учебниках напишут: «Теория струн доказана». Нет. Физики по-прежнему не увидели настоящие струны в эксперименте. Никто не построил галактический ускоритель. И вопрос о том, как именно устроена квантовая гравитация, не закрыт.

Но работа меняет настроение вокруг самой идеи. Теория струн снова выглядит не просто математической фантазией, которую невозможно поймать, а чем-то, что может быть глубоко зашито в правила физики.

Иногда большая теория приходит не потому, что её навязали уравнениям. Иногда уравнения сами начинают на неё намекать.

И это как раз тот случай, после которого даже скептики могут на секунду замолчать и посмотреть внимательнее.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

