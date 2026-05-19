Народ в восторге: Кулбергса в передаче TV3 представили как индийца, курьера по доставке еды

Редакция PRESS 19 мая, 2026 14:02

Ошибка в титрах телеканала вызвала бурную реакцию в соцсетях: кандидат на пост премьер-министра Латвии Андрис Кулбергс (AS) в эфире новостей TV3 неожиданно оказался «курьером по доставке еды из Индии». Телевизионный ляп мгновенно стал поводом для шуток — к обсуждению присоединился и сам политик.

В одном из новостных сюжетов TV3, посвященных процессу формирования нового правительства, Кулбергс был показан крупным планом. Однако в пояснительном титре вместо его должности или политического статуса появилось описание: «курьер по доставке еды из Индии».

Скриншоты эфира быстро разошлись по социальным сетям, где пользователи начали активно иронизировать над «новой профессией» политика и ситуацией вокруг коалиционных переговоров.

Сам Кулбергс также не остался в стороне и с юмором прокомментировал произошедшее. В соцсети X он написал: «Оказывается, я доставляю еду наряду с работой в Сейме... только не говорите об этом Службе госдоходов».

 

Пользовательница Инга, отвечая политику, заметила: «Налоговая служба это еще поймет, а вот с Национальным объединением будет сложнее». Националы, как известно, самые ярые противники рабочей силы из Индии. Тут с ними кабинет формировать надо - и на тебе! Кулберс то наш, оказывается...

В ответ Кулбергс продолжил шутку: «Я внедрился среди индийцев, чтобы понять, где утечка мигрантов под контролем», — написал представитель «Объединенного списка» в своем аккаунте в X.

Смешно, конечно, получилось. Но в этом недоразумении куда больше пользы, чем в половине парламентских комиссий. Потому что нашим политикам давно пора устроить реальную «стажировку на земле». Не экскурсию с журналистами на полчаса, а полноценную смену. Хочешь рассуждать о мигрантах, курьерах и «низкоквалифицированном труде» — будь добр месяц покатайся по Риге с коробом за спиной. В дождь. В снег. За те самые деньги, о которых потом так бодро рассказывают с трибуны.

Одного — в курьеры. Другого — за руль трамвая. Третьего — в школьный класс. Четвёртого — дворником в Плявниеки зимой в пять утра. И зарплату — ровно ту, которую получают люди, о судьбе которых они ежедневно принимают решения.

Очень быстро исчезнут рассказы про «нехватку мотивации у населения» и «неэффективность бюджетников». Потому что одно дело — обсуждать народ в кондиционированном кабинете Сейма, и совсем другое — попробовать прожить месяц на реальной латвийской зарплате без служебной машины и компенсаций.

Политикам вообще полезно иногда спускаться с Олимпа. А то складывается ощущение, что часть депутатов видела обычную жизнь только через окно автомобиля с мигалкой.

И знаете, что самое забавное? После такой практики многие законы в Латвии стали бы гораздо человечнее. Потому что невозможно весь день таскать чужие пакеты по лестницам без лифта, а вечером продолжать рассказывать, как «народ слишком много жалуется».

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

