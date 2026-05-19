Народ в восторге: Кулбергса в передаче TV3 представили как индийца, курьера по доставке еды

В одном из новостных сюжетов TV3, посвященных процессу формирования нового правительства, Кулбергс был показан крупным планом. Однако в пояснительном титре вместо его должности или политического статуса появилось описание: «курьер по доставке еды из Индии».

Скриншоты эфира быстро разошлись по социальным сетям, где пользователи начали активно иронизировать над «новой профессией» политика и ситуацией вокруг коалиционных переговоров.

Сам Кулбергс также не остался в стороне и с юмором прокомментировал произошедшее. В соцсети X он написал: «Оказывается, я доставляю еду наряду с работой в Сейме... только не говорите об этом Службе госдоходов».

Пользовательница Инга, отвечая политику, заметила: «Налоговая служба это еще поймет, а вот с Национальным объединением будет сложнее». Националы, как известно, самые ярые противники рабочей силы из Индии. Тут с ними кабинет формировать надо - и на тебе! Кулберс то наш, оказывается...

В ответ Кулбергс продолжил шутку: «Я внедрился среди индийцев, чтобы понять, где утечка мигрантов под контролем», — написал представитель «Объединенного списка» в своем аккаунте в X.

Смешно, конечно, получилось. Но в этом недоразумении куда больше пользы, чем в половине парламентских комиссий. Потому что нашим политикам давно пора устроить реальную «стажировку на земле». Не экскурсию с журналистами на полчаса, а полноценную смену. Хочешь рассуждать о мигрантах, курьерах и «низкоквалифицированном труде» — будь добр месяц покатайся по Риге с коробом за спиной. В дождь. В снег. За те самые деньги, о которых потом так бодро рассказывают с трибуны.

Одного — в курьеры. Другого — за руль трамвая. Третьего — в школьный класс. Четвёртого — дворником в Плявниеки зимой в пять утра. И зарплату — ровно ту, которую получают люди, о судьбе которых они ежедневно принимают решения.

Очень быстро исчезнут рассказы про «нехватку мотивации у населения» и «неэффективность бюджетников». Потому что одно дело — обсуждать народ в кондиционированном кабинете Сейма, и совсем другое — попробовать прожить месяц на реальной латвийской зарплате без служебной машины и компенсаций.

Политикам вообще полезно иногда спускаться с Олимпа. А то складывается ощущение, что часть депутатов видела обычную жизнь только через окно автомобиля с мигалкой.

И знаете, что самое забавное? После такой практики многие законы в Латвии стали бы гораздо человечнее. Потому что невозможно весь день таскать чужие пакеты по лестницам без лифта, а вечером продолжать рассказывать, как «народ слишком много жалуется».