Какой будет минимальная зарплата: с Нового года — по-новому (2)

© LETA 19 мая, 2026 21:02

Выбор редакции 2 комментариев

В контексте начала разработки государственного бюджета обсуждается и следующее повышение минимальной заработной платы, которое должно состояться в начале 2027 года.

В частности, в информационном докладе Минфина "О пересмотре государственной политики бюджетных поступлений и налогов на 2025-2027 годы" планируется повышение минимальной зарплаты в 2027 году до 820 евро и в 2028 году до 860 евро.

Такой ежегодный пересмотр минимальной заработной платы определяется правилами Кабинета министров о порядке определения и пересмотра минимальной месячной заработной платы, принятыми совсем недавно - в 2024 году.

Согласно этим правилам, Министерство благосостояния раз в год разрабатывает предложение о размере минимальной зарплаты, учитывая эталонное значение, которое составляет 46% от средней брутто заработной платы, рассчитанной Центральным статистическим управлением (ЦСУ) за последние 12 месяцев.

Эта цифра - 46% - в свою очередь, взята из директивы ЕС 2022 года об адекватном минимальном уровне зарплаты, которая рекомендует минимальный уровень зарплаты в размере от 40 до 60% от средней зарплаты брутто.

Здесь и начинается проблема, поскольку средняя зарплата в Латвии продолжает довольно быстро расти. В 2025 году средняя зарплата брутто в Латвии достигла 1815 евро, и, соответственно, установленная в настоящее время минимальная зарплата в 780 евро составляет всего 43% от средней зарплаты прошлого года, а не 46%. Предложенное Министерством финансов повышение минимальной зарплаты до 820 евро будет близко к уровню правил Кабмина, то есть 45% от средней брутто зарплаты за последние 12 месяцев, но не 46%.

В связи с этим Латвийский союз свободных профсоюзов предложил повысить минимальную заработную плату до 835 евро в 2027 году вместо 820 евро - тогда это будет 46%. Профсоюзы настаивают на том, что необлагаемый налогом минимум также должен быть пересмотрен в следующем году. Такие изменения поддержал и Банк Латвии.

"Своевременный пересмотр минимальной зарплаты в период быстрого роста средней зарплаты будет способствовать постепенному влиянию этих изменений на экономику", - сказала экономист Банка Латвии Иева Опмане.

"Если решения будут отложены, это создаст необходимость более быстрого повышения минимальной заработной платы в другие периоды, что затруднит адаптацию предпринимателей к меняющимся требованиям", - добавила она.

Следует отметить, что профсоюзы требуют лишь выполнения требований, сформулированных в правилах Кабинета министров, в то время как некоторые партии занимаются, возможно, предвыборной агитацией.

Например, "Прогрессивные" заявили, что минимальная зарплата в Латвии должна составлять 50% от средней брутто зарплаты, что с практической точки зрения означало бы повышение минимальной зарплаты в следующем году с 780 евро до примерно 908 евро - это было бы очень заметное увеличение сразу на 128 евро.

Союз зеленых и крестьян не назвал конкретных цифр, но заявил, что предложение профсоюзов недостаточно амбициозно, учитывая отставание Латвии от соседних стран.

(Latvijas Avīze)

