Как уже сообщалось, на предыдущем заседании Цитсковскис не признал свою вину, а также заявил, что не признает требование о компенсации ущерба в размере 89 382 евро.

Прокурор Давид Гуревич сообщил журналистам, что Цитсковскис, будучи руководителем Государственной канцелярии, обвиняется в том, что не контролировал расходование средств госбюджета в бюро премьер-министра, в результате чего были заказаны пять специальных чартерных рейсов с превышением предусмотренных законом ограничений, что нанесло государству ущерб почти на 90 тысяч евро. Прокурор пояснил, что в ходе уголовного процесса оценивалась ответственность всех вовлеченных должностных лиц, и было установлено, что убытки связаны именно с бездействием Цитсковскиса как главы Государственной канцелярии.

Сам Цитсковскис заявил журналистам, что ответственность должны нести те, кто принимал решения и заказывал конкретные услуги, а не он. Бывший высокопоставленный чиновник также отметил, что, согласно обвинению, ему вменяют отсутствие контроля и отмены решений, принятых другими лицами, хотя, по его словам, по закону он не имел такой возможности, поскольку решения принимал премьер-министр, а заказы оформляло его бюро. Он подчеркнул, что ключевой вопрос заключается в том, было ли вообще совершено преступление и являлось ли использование специальных рейсов законным. Ответ на это, по его словам, даст суд.

В начале заседания на вопрос судьи, возражает ли обвиняемый против видео- и аудиозаписи заседания представителями СМИ, Цитсковскис ответил, что не возражает, отметив: «Общество должно видеть, что происходит на этом судебном заседании».

Другие лица на это заседание приглашены не были, поскольку, как пояснила судья, дальнейшее движение дела еще не было окончательно определено, а все связанные с ним вопросы не были полностью решены.

Во время заседания адвокат Цитсковскиса Санита Бокта-Страутмане указала, что ряд материалов дела, включая записи на CD-дисках, недоступны ей и обвиняемому, поскольку они загружены в электронное дело в формате, который они не могут открыть.

Прокурор Гуревич пояснил, что один из носителей информации, который невозможно открыть, содержит электронные письма, полученные в ходе расследования Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB), и до сих пор жалоб на их недоступность от защиты он не получал. Недоступность файлов объяснили их большим объемом — их невозможно было перенести на обычную флешку, поэтому они были сохранены в формате Blu-ray, для чтения которого необходима специальная техника, имеющаяся только у прокуратуры.

Судья отметила, что недопустима ситуация, при которой доказательства представлены, но ни суд, ни защита не могут их просмотреть или прослушать. Поэтому суду потребуется изучить все тома дела, чтобы установить имеющиеся недостатки. Дело состоит из десяти томов.

Как уже сообщалось, согласно информации прокуратуры, Цитсковскис обвиняется в неисполнении обязанностей должностного лица, что повлекло тяжкие последствия. Изначально в деле фигурировал еще один человек со статусом лица, имеющего право на защиту, однако позже его статус был изменен, и теперь он проходит как свидетель.

По данным прокуратуры, в ходе досудебного расследования оценивалась также возможная ответственность бывшего премьер-министра, ряда должностных лиц Государственной канцелярии и ее структурного подразделения — бюро премьер-министра. В итоге было сделано заключение, что именно директор Государственной канцелярии как глава учреждения отвечал за законность и целесообразность расходования бюджетных средств при закупке услуг, связанных с зарубежными командировками премьер-министра.

В обвинении говорится, что в результате бездействия обвиняемого Латвии был причинен ущерб в размере 89 382 евро, что по закону считается преступлением с тяжкими последствиями.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в рамках четырех зарубежных командировок премьер-министра Государственная канцелярия незаконно заказала и оплатила пять специальных чартерных рейсов, несмотря на возможность заранее приобрести билеты на регулярные коммерческие рейсы для членов делегации премьер-министра.

Используя обычные коммерческие рейсы без дополнительных расходов на проживание, Государственная канцелярия могла бы сэкономить 89 382,90 евро бюджетных средств. При оценке ущерба прокуратура использовала методологию и выводы ревизии Госконтроля, касавшейся использования специальных рейсов в командировках премьер-министра.

Хотя прокуратура не ставила под сомнение полномочия премьер-министра самостоятельно решать вопрос о зарубежных поездках, следствие пришло к выводу, что директор Государственной канцелярии не обеспечил соблюдение в учреждении принципов предотвращения растраты государственных средств и ограничений на оплату командировочных расходов, предусмотренных законом и постановлениями Кабинета министров.

Прокуратура также учла, что средства на оплату специальных рейсов были выделены Государственной канцелярии в бюджете 2022 года для обеспечения безопасных перелетов премьер-министра во время пандемии Covid-19, тогда как сами поездки были организованы уже после окончания чрезвычайной ситуации.

Таким образом, прокуратура пришла к выводу, что директор Государственной канцелярии не выполнил возложенные на него законом обязанности по контролю за законностью и целесообразностью использования бюджетных средств, а также не предпринял действий и не дал распоряжений подчиненным должностным лицам для отмены незаконно заказанных специальных рейсов.

В конце марта 2024 года Генеральная прокуратура начала уголовный процесс и передала его на расследование KNAB по факту возможной растраты в крупном размере, связанной с использованием чартерных рейсов в командировках бывшего премьера Кришьяниса Кариньша. Позже дело перешло в ведение прокуратуры.

При этом Госконтроль в своей ревизии указал на значительно более крупные необоснованные расходы, чем те, которые фигурируют в обвинении прокуратуры. По мнению аудиторов, незаконные и неэкономные действия при организации специальных перелетов Кариньша привели к необоснованным расходам бюджетов Латвии и Совета ЕС примерно на 545 тысяч евро.

Как отмечал Госконтроль, собранная в ходе ревизии информация свидетельствует, что в принятии и реализации решений об использовании специальных рейсов участвовали как тогдашний премьер-министр Кариньш, так и находившиеся в его прямом подчинении бюро премьер-министра и Государственная канцелярия. В то время бюро премьера возглавлял нынешний депутат Сейма Янис Патмалниекс из «Нового Единства», а Государственную канцелярию — Цитсковскис.

Изначально в связи со скандалом вокруг перелетов Кариньша Цитсковскис был временно отстранен от должности, а позже покинул работу в Государственной канцелярии. Как сообщалось ранее, по словам Цитсковскиса, в ходе расследования на протяжении нескольких месяцев прослушивались его телефонные разговоры, о чем сообщала программа TV3 «Nekā personīga».

В интервью программе Цитсковскис рассказал, что, ознакомившись с материалами уголовного дела, обнаружил, что KNAB прослушивал его разговоры, включая личные беседы с членами семьи. По словам Цитсковскиса, чувство после того, как он узнал о прослушке, было «омерзительным», поскольку, по его мнению, в деле наблюдалось различное отношение к разным должностным лицам. Он обвинил правоохранительные органы в «малодушии» при расследовании дел, касающихся высокопоставленных чиновников.

Цитсковскис также утверждал, что KNAB, запрашивая у суда разрешение на прослушивание телефонных разговоров, основывался на недостоверной информации. Он пообещал в ходе предстоящего судебного процесса обнародовать имеющиеся у него материалы и указать на, по его мнению, несправедливости, допущенные в расследовании.

Кроме того, Цитсковскис заявил, что решения о выборе конкретных рейсов по делу о перелетах Кариньша принимало бюро премьер-министра, тогда как Государственной канцелярии позже пришлось объясняться перед прокуратурой, Госконтролем и СМИ. Он подчеркнул, что не участвовал ни в выборе маршрутов, ни перевозчиков.

Также Цитсковскис утверждал, что после начала скандала на него оказывалось давление с целью заставить взять на себя ответственность за чартерные рейсы. По его словам, в разговорах с сотрудниками бюро премьер-министра Эвики Силини ему дали понять, что признание ответственности было бы «в общих интересах» и что позже ситуацию «урегулируют».

Бывший чиновник также признал, что ранее, отвечая на вопросы журналистов, предоставлял вводящую в заблуждение информацию о дополнительном финансировании, предназначенном для специальных рейсов премьера и вознаграждений сотрудникам бюро. По его словам, такая подача информации происходила по указанию бюро премьер-министра.

Одновременно Цитсковскис сообщил в интервью, что в свое время по собственному решению удалил запись заседания Совета по кризисному управлению, посвященного введению ограничений Covid-19. Он утверждает, что сделал это без внешнего давления, поскольку закон не предусматривает обязательную запись подобных заседаний.

Как сообщалось ранее, Цитсковскис занимал пост директора Государственной канцелярии с 2017 года до июля 2024 года. В связи со скандалом вокруг авиаперелетов экс-премьера Кариньша в июле 2024 года его понизили в должности. В знак протеста он решил уйти из Государственной канцелярии.