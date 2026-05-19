Вашингтон или Москва: КНР принимает Путина через несколько дней после Трампа

Россия возлагает большие надежды на поездку президента Владимира Путина в Китай, которая пройдет с 19 по 20 мая. В Кремле заявили, что обе стороны будут использовать этот визит для дальнейшего развития "привилегированного партнерства". Официальный визит Путина в Пекин проходит вскоре после того, как с председателем КНР встретился президент США Дональд Трамп.

Хотя Москва официально заявила, что визит будет направлен на укрепление "стратегического партнерства" России и Китая, время визита указывает на более широкую геополитическую повестку дня - и на растущее дипломатическое влияние Китая.

Трамп посетил Пекин менее недели назад, но, несмотря на большие ожидания, итоги поездки была восприняты как неудовлетворительные. Не было достигнуто значительного прогресса в вопросах торговли, Украины или конфликта с Ираном.

Ожидается, что эти же вопросы займут важное место в переговорах Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российско-китайская повестка дня

Помощник Путина Юрий Ушаков в понедельник решительно опроверг информацию о том, что существует какая-либо связь между визитом российского лидера и недавней поездкой Трампа.

"Следует отметить, что никакой увязки между визитами Трампа и визитом Путина нет. Мы обычно с китайцами согласовываем заранее проведение переговоров", - сказал он.

Ушаков добавил, что дата визита Путина была согласована в начале февраля, а Трамп изначально планировал посетить Пекин в конце марта - начале апреля.

"Затем, по понятным причинам, связанным с иранской ситуацией, он был перенесен на 13-15 мая, то есть состоялся непосредственно перед нашей поездкой в Пекин", - сказал он.

Ушаков также подтвердил, что Путин прибудет в Пекин во вторник вечером и встретится с Си Цзиньпином 20 мая.

В то время как Трамп отправился в Китай с более чем дюжиной лидеров американского бизнеса, в делегацию Путина войдут представители бизнеса, пять вице-премьеров, восемь министров, несколько губернаторов регионов и глава российского Центробанка - признак растущей экономической зависимости Москвы от Китая.

Примечательно, что Кирилл Дмитриев также отправится в Пекин. Официально возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, Дмитриев также стал ключевым переговорщиком Кремля с администрацией США в дипломатических усилиях, направленных на прекращение полномасштабного вторжения России в Украину.

Козыри Пекина

Ожидается, что Путин сосредоточится на обеспечении дальнейшей поддержки Москвы со стороны Китая, который стал самым важным международным партнером России после начала войны в Украине.

Углубление связей Китая с Россией вызывает все большую озабоченность в западных столицах, включая Брюссель.

Западные дипломаты и аналитики считают, что экономическая и дипломатическая поддержка Пекина помогла поддержать военные действия России в Украине.

Однако главным объектом внимания Си Цзиньпина, скорее всего, останется Тайвань, а не Украина. В этом контексте время визитов Трампа и Путина может отражать более широкую стратегию геополитического торга.

После поездки в Китай Трамп, похоже, поставил под сомнение дальнейшую поддержку Тайваня со стороны США.

Хотя в декабре президент США одобрил рекордный пакет вооружений для Тайваня на сумму 11 миллиардов долларов (9,5 миллиарда евро), включающий ракеты, беспилотники, артиллерийские системы и военное программное обеспечение, он заявил, что еще не дал окончательного согласия на сделку, добавив, что она "зависит от Китая".

"Честно говоря, для нас это очень хороший переговорный козырь", - сказал Трамп.

Любая приостановка продажи американского оружия Тайваню станет крупной дипломатической победой Пекина и может рассматриваться Китаем как более приоритетная задача, чем поддержка войны России в Украине, которая длится уже пятый год и конца которой не видно.