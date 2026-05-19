Трагедия на воде: спасатели рассказали о прошедших сутках

Вчера поступил вызов в Инешскую волость Цесисского края, где у человека в лодке при попытке вытащить якорь из воды лодка накренилась и наполнилась водой. Поскольку на человеке был спасательный жилет, он вызвал спасателей и смог дождаться помощи.

Спасатели на моторной лодке доставили человека на берег.

После семи вечера поступил вызов на улицу Катедралес в Лиепае, где в море находился человек, который не мог самостоятельно выбраться на берег. Прибыв на место происшествия, было установлено, что примерно в 500 метрах от берега в море находится человек, который держится за доску для кайтбординга и не может самостоятельно добраться до берега.

Спасатели на лодке доставили человека на берег и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Сегодня утром поступил вызов в Вентспилс, где очевидец сообщил, что в озере видна перевернувшаяся лодка. Спасатели, обследовав озеро, обнаружили перевернувшуюся лодку, а рядом с ней - погибшего человека.

