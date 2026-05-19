Права потребителя: на что и как у нас грамотно жаловаться

Азбука покупателя
Требуйте чек или квитанцию
Перед приобретением любого товара продавец обязан дать возможность потребителю получить полную информацию о товаре, осмотреть его, убедиться, что выбранный товар годен и соответствует желаниям потребителя, - говорится в Законе о защите прав потребителей. А если уже дома клиент обнаружит, например, несоответствие товара заявленным характеристикам?
Отношения между покупателем и продавцом регулируются договором, его можно заключить и устно, и по умолчанию. Подтверждением сделки является чек или квитанция, - информируют специалисты Государственного центра защиты прав потребителей (PTAC).
(!) Обязанность производителя, продавца и лица, предоставляющего услуги, - обеспечить соответствие товара и услуги условиям договора:
* у товара или услуги (или вещи, появившейся в процессе услуги) не должно быть дефектов;
* товар или услуга должны соответствовать оговоренным качествам или качествам, общепринятым для подобного товара, услуги или вещи;
* товар или услуга может сразу использоваться по назначению...
Мне это не надо!
Можно ли отказаться от товара?
Закон указывает 5 причин, которые позволяют отказаться от товара.
1. Товар не упакован, хотя упаковка обязательна для того, чтобы уберечь товар от повреждений (например, доставленный шкаф упакован частично, хотя в подобных случаях упаковка обязательна для всех составных частей).
2. Комплектация в упаковке полученного товара не соответствует комплектации, о которой потребитель договаривался с продавцом или которую продавец показал на модели и образце данного товара.
3. Товар не годен для тех целей, для которых был приобретен потребителем и о которых покупатель сообщил продавцу.
4. Товар невозможно использовать для предусмотренных целей, потому что о нем предоставлена неполная или вводящая в заблуждение информация или информация не была дана вовсе. (Например, в инструкции микроволновки указана функция «гриль», а купленный аппарат такой функции не имеет.)
5. Товар – подделка.
V Те же правила распространяются и на оказываемые клиентам услуги. Не соответствующей условиям договора считается услуга в том случае, если:
* при ее предоставлении не были соблюдены требования нормативных актов или технических документов или имеет другие недостатки;
* об услуге была дана ложная, вводящая в заблуждение, неточная или неполная информация или информация не была дана вовсе, и поэтому услугу невозможно использовать для предусмотренной цели;
* услуга создает или может создать угрозу для имущества, здоровья или жизни потребителя, для окружающей среды.
(!) Если на услугу или вещь, изготовленную в результате услуги, предоставляющий услуги (физическое или юридическое лицо) дал гарантию, то потребитель может подавать заявление в течение всего гарантийного срока.
V Права продавца
Вместе с тем продавец имеет право не принять исковое заявление, если:
* потребитель был информирован и предупрежден о недостатках услуги, но согласился на данную услугу или вещь, изготовленную в процессе услуги;
* причина плохого качества услуги – материалы низкого качества, предоставленные самим потребителем исполнителю услуги (если лицо, предоставляющее услугу, не знало об этом)...
Срок подачи претензий
Два года как минимум
Потребитель по закону в течение 2 лет с момента покупки товара или получения услуги имеет право выдвигать производителю, продавцу или предоставляющему услуги претензию к качеству (соответствию) товара (услуги).
ТОВАР. Если товар не соответствует условиям договора (плохое качество, обнаружился брак), то потребитель имеет право выдвинуть одно из требований, в зависимости от срока, который прошел после покупки товара.
1. В течение первых 6 месяцев с момента покупки:
- снижение цены (о размере потребитель договаривается с продавцом), при этом товар остается у потребителя;
- бесплатный ремонт и оплата ремонта, произведенного потребителем;
- обмен товара на такой же товар, соответствующий условиям договора, или равноценный товар;
- расторжение договора и требование возврата уплаченных за товар денег.
2. В период после 6 месяцев с момента покупки:
- бесплатный ремонт или оплата ремонта, произведенного потребителем;
- обмен товара на такой же товар, соответствующий условиям договора, или равноценный товар...
УСЛУГИ. Если оказанная услуга не соответствует условиям договора или у полученной в результате услуги вещи плохое качество, обнаружился брак, потребитель в период до 6 месяцев с момента получения услуги имеет право требовать:
- снижения цены (о размере договаривается с продавцом);
- бесплатного ремонта или оплаты ремонта, произведенного потребителем;
- изготовления такой же вещи или другой с такими же функциями, из такого же материала или предоставления такой же услуги;
- расторжения договора и возврата уплаченных за услугу денег.
В срок более 6 месяцев с момента получения услуги потребитель имеет право требовать:
- бесплатного ремонта или оплаты ремонта, произведенного потребителем;
- изготовления такой же вещи или другую вещь с такими же функциями, из такого же материала или предоставления такой же услуги.
Однако если в результате экспертизы будет установлен малозначительный дефект товара или услуги, то закон не дает клиенту права требовать расторжения договора и возврата денег...
Безопасность товаров
Ответственность – за производителем
Безопасный товар – это, согласно нормативам ЕС, любой товар, который в нормальных или предусмотренных условиях пользования, в предусмотренное для пользования время не представляет угрозы для жизни, здоровья, имущества человека, а также уровня защиты среды, - информирует Государственный центр защиты прав потребителей (PTAC).
(!) Ответственность за безопасность товаров несет производитель.
V Что означает знак CE?
Знак CE ставится на большинство товаров в Европейском союзе. Так производитель подтверждает, что продукция соответствует установленным в ЕС стандартам безопасности.
Для некоторых товарных групп знак СЕ носит обязательный характер, например для электротоваров, игрушек и средств индивидуальной защиты. Хотя СЕ не является знаком качества и не гарантирует безопасность товара.
V Что делать, если товар оказался небезопасным в использовании?
В таком случае обязанность производителя - изъять свою продукцию из обращения, а при необходимости - предупредить потребителей и отозвать товар. Однако если ущерб нанесен в то время, когда потребитель неправильно пользовался товаром, то производитель и продавец ответственности за происшедшее не несут.
V Как не купить товар, представляющий опасность?
Перво-наперво следует внимательно прочесть описание товара и рассмотреть маркировочные символы, предупреждающие о возможных рисках при использовании товара, а также ознакомиться с инструкцией по применению товара.
V Как поступить, если есть подозрение, что вы приобрели небезопасный товар?
Сообщите о предположительно небезопасном товаре производителю или продавцу, а также в Центр защиты прав потребителей.
V Как действовать, если производитель распространил сообщение об отзыве небезопасного товара?
Об отзыве товара обычно сообщают в прессе или местах продажи. Тщательно проверьте, соответствуют ли модель и серийный номер товара указанной в сообщении информации об отзыве. Если да, то необходимо сдать товар, а производитель обязан вернуть потраченные покупателем/потребителем деньги.
V Что делать, если вы пострадали при использовании небезопасного товара?
Обратиться за помощью можно в Центр защиты прав потребителей по телефону 65452554.
Предъявить требование о компенсации нанесенного ущерба можно в течение 3 лет с того дня, как вы узнали о недостатках товара и нанесенном вам вреде. По истечении 10 лет с момента запуска в обращение товара требования о компенсации нанесенного ущерба не принимаются...
(!) Более подробная информация – на домашней страничке Центра защите прав потребителей:
www.ptac.gov.lv
э-адрес: pasts@ptac.gov.lv
Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА