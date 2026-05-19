Права потребителя: на что и как у нас грамотно жаловаться

Азбука покупателя

Требуйте чек или квитанцию

Перед приобретением любого товара продавец обязан дать возможность потребителю получить полную информацию о товаре, осмотреть его, убедиться, что выбранный товар годен и соответствует желаниям потребителя, - говорится в Законе о защите прав потребителей. А если уже дома клиент обнаружит, например, несоответствие товара заявленным характеристикам?

Отношения между покупателем и продавцом регулируются договором, его можно заключить и устно, и по умолчанию. Подтверждением сделки является чек или квитанция, - информируют специалисты Государственного центра защиты прав потребителей (PTAC).

(!) Обязанность производителя, продавца и лица, предоставляющего услуги, - обеспечить соответствие товара и услуги условиям договора:

* у товара или услуги (или вещи, появившейся в процессе услуги) не должно быть дефектов;

* товар или услуга должны соответствовать оговоренным качествам или качествам, общепринятым для подобного товара, услуги или вещи;

* товар или услуга может сразу использоваться по назначению...

Мне это не надо!

Можно ли отказаться от товара?

Закон указывает 5 причин, которые позволяют отказаться от товара.

1. Товар не упакован, хотя упаковка обязательна для того, чтобы уберечь товар от повреждений (например, доставленный шкаф упакован частично, хотя в подобных случаях упаковка обязательна для всех составных частей).

2. Комплектация в упаковке полученного товара не соответствует комплектации, о которой потребитель договаривался с продавцом или которую продавец показал на модели и образце данного товара.

3. Товар не годен для тех целей, для которых был приобретен потребителем и о которых покупатель сообщил продавцу.

4. Товар невозможно использовать для предусмотренных целей, потому что о нем предоставлена неполная или вводящая в заблуждение информация или информация не была дана вовсе. (Например, в инструкции микроволновки указана функция «гриль», а купленный аппарат такой функции не имеет.)

5. Товар – подделка.

V Те же правила распространяются и на оказываемые клиентам услуги. Не соответствующей условиям договора считается услуга в том случае, если:

* при ее предоставлении не были соблюдены требования нормативных актов или технических документов или имеет другие недостатки;

* об услуге была дана ложная, вводящая в заблуждение, неточная или неполная информация или информация не была дана вовсе, и поэтому услугу невозможно использовать для предусмотренной цели;

* услуга создает или может создать угрозу для имущества, здоровья или жизни потребителя, для окружающей среды.

(!) Если на услугу или вещь, изготовленную в результате услуги, предоставляющий услуги (физическое или юридическое лицо) дал гарантию, то потребитель может подавать заявление в течение всего гарантийного срока.

V Права продавца

Вместе с тем продавец имеет право не принять исковое заявление, если:

* потребитель был информирован и предупрежден о недостатках услуги, но согласился на данную услугу или вещь, изготовленную в процессе услуги;

* причина плохого качества услуги – материалы низкого качества, предоставленные самим потребителем исполнителю услуги (если лицо, предоставляющее услугу, не знало об этом)...

Срок подачи претензий

Два года как минимум

Потребитель по закону в течение 2 лет с момента покупки товара или получения услуги имеет право выдвигать производителю, продавцу или предоставляющему услуги претензию к качеству (соответствию) товара (услуги).

ТОВАР. Если товар не соответствует условиям договора (плохое качество, обнаружился брак), то потребитель имеет право выдвинуть одно из требований, в зависимости от срока, который прошел после покупки товара.

1. В течение первых 6 месяцев с момента покупки:

- снижение цены (о размере потребитель договаривается с продавцом), при этом товар остается у потребителя;

- бесплатный ремонт и оплата ремонта, произведенного потребителем;

- обмен товара на такой же товар, соответствующий условиям договора, или равноценный товар;

- расторжение договора и требование возврата уплаченных за товар денег.

2. В период после 6 месяцев с момента покупки:

- бесплатный ремонт или оплата ремонта, произведенного потребителем;

- обмен товара на такой же товар, соответствующий условиям договора, или равноценный товар...

УСЛУГИ. Если оказанная услуга не соответствует условиям договора или у полученной в результате услуги вещи плохое качество, обнаружился брак, потребитель в период до 6 месяцев с момента получения услуги имеет право требовать:

- снижения цены (о размере договаривается с продавцом);

- бесплатного ремонта или оплаты ремонта, произведенного потребителем;

- изготовления такой же вещи или другой с такими же функциями, из такого же материала или предоставления такой же услуги;

- расторжения договора и возврата уплаченных за услугу денег.

В срок более 6 месяцев с момента получения услуги потребитель имеет право требовать:

- бесплатного ремонта или оплаты ремонта, произведенного потребителем;

- изготовления такой же вещи или другую вещь с такими же функциями, из такого же материала или предоставления такой же услуги.

Однако если в результате экспертизы будет установлен малозначительный дефект товара или услуги, то закон не дает клиенту права требовать расторжения договора и возврата денег...

Безопасность товаров

Ответственность – за производителем

Безопасный товар – это, согласно нормативам ЕС, любой товар, который в нормальных или предусмотренных условиях пользования, в предусмотренное для пользования время не представляет угрозы для жизни, здоровья, имущества человека, а также уровня защиты среды, - информирует Государственный центр защиты прав потребителей (PTAC).

(!) Ответственность за безопасность товаров несет производитель.

V Что означает знак CE?

Знак CE ставится на большинство товаров в Европейском союзе. Так производитель подтверждает, что продукция соответствует установленным в ЕС стандартам безопасности.

Для некоторых товарных групп знак СЕ носит обязательный характер, например для электротоваров, игрушек и средств индивидуальной защиты. Хотя СЕ не является знаком качества и не гарантирует безопасность товара.

V Что делать, если товар оказался небезопасным в использовании?

В таком случае обязанность производителя - изъять свою продукцию из обращения, а при необходимости - предупредить потребителей и отозвать товар. Однако если ущерб нанесен в то время, когда потребитель неправильно пользовался товаром, то производитель и продавец ответственности за происшедшее не несут.

V Как не купить товар, представляющий опасность?

Перво-наперво следует внимательно прочесть описание товара и рассмотреть маркировочные символы, предупреждающие о возможных рисках при использовании товара, а также ознакомиться с инструкцией по применению товара.

V Как поступить, если есть подозрение, что вы приобрели небезопасный товар?

Сообщите о предположительно небезопасном товаре производителю или продавцу, а также в Центр защиты прав потребителей.

V Как действовать, если производитель распространил сообщение об отзыве небезопасного товара?

Об отзыве товара обычно сообщают в прессе или местах продажи. Тщательно проверьте, соответствуют ли модель и серийный номер товара указанной в сообщении информации об отзыве. Если да, то необходимо сдать товар, а производитель обязан вернуть потраченные покупателем/потребителем деньги.

V Что делать, если вы пострадали при использовании небезопасного товара?

Обратиться за помощью можно в Центр защиты прав потребителей по телефону 65452554.

Предъявить требование о компенсации нанесенного ущерба можно в течение 3 лет с того дня, как вы узнали о недостатках товара и нанесенном вам вреде. По истечении 10 лет с момента запуска в обращение товара требования о компенсации нанесенного ущерба не принимаются...

(!) Более подробная информация – на домашней страничке Центра защите прав потребителей:

www.ptac.gov.lv

э-адрес: pasts@ptac.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА