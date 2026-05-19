В Латгалии массовое отключение электричества: авария локализована

Согласно информации на сайте «Sadales tīkls», более 1700 отключений были зарегистрированы в Резекненском крае и свыше 1500 — в районе Гулбене.

По имеющимся у «Sadales tīkls» данным, во вторник в 12:15 было зафиксировано технологическое нарушение в высоковольтной электросети напряжением 110 киловольт (кВ), что повлияло на электроснабжение примерно 61 000 клиентов в Алуксненском, Прейльском, Даугавпилсском, Екабпилсском, Смилтенском, Сигулдском и Кекавском краях, а также в части Риги.

Оперативные бригады Augstsprieguma tīkls и «Sadales tīkls» начали локализацию повреждения, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии всем клиентам.

В настоящее время нет признаков того, что перебои с электроснабжением во вторник в восточной части Латвии были вызваны воздействием третьих лиц, сообщили агентству LETA представители оператора системы электропередачи Augstsprieguma tīkls (AST).

«На данный момент нет признаков того, что перебои возникли под воздействием третьих лиц», — заявили в компании. Причины перебоев с электроснабжением выясняются.