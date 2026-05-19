Ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня заявила, что Россия разворачивает очередную дезинформационную кампанию против Латвии, распространяя ложь о том, что Украина планирует использовать Латвию как место для атак на российскую территорию.

"Латвия никогда не давала Украине разрешения использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов в целях самообороны по России или любой другой стране", - подчеркнула премьер, отметив, что Россия является агрессором, а Украина имеет полное право защищаться.

Министр иностранных дел Байба Браже также заявила, что Россия снова лжет, добавив, что Служба внешней разведки проводит дезинформационную кампанию против Латвии.

"Факт: Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно разъяснялось представителям России", - подчеркнула министр.

Тем временем Министерство обороны информирует, что Латвия не участвует в планировании и осуществлении контрударов Украины по России. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, гуманитарную помощь и поддерживая финансово, а также подчеркивают, что Украина имеет законное право защищаться от полномасштабного вторжения России.

Как сообщалось ранее, Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что Киев планирует запустить беспилотники по тыловым российским регионам с территории стран Балтии. В частности, российская разведслужба утверждает, что украинские власти якобы убедили Ригу дать согласие на проведение операции против России, а в Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ.

В заявлении СВР перечисляются пять латвийских военных баз, на которых, по её сведениям, размещены украинские военнослужащие - Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс. В заявлении СВР также содержится угроза "справедливого возмездия", от которого "членство страны в НАТО не защитит".