- Я думаю, что укреплять латышский язык можно не какими-то запретами, а увеличивая количество учителей латышского языка, - высказывается молодой политик и утверждает, что запрет вещания на русском языке в общественных сми - это большая ошибка. - Потому что люди выбирают то, что им проще получить. Они подключаются к российской пропаганде, а не к нашим проверенным источникам.

Однако в комментариях к публикации в социальной сети Treads на молодого человека обрушился шквал резкой критикой:

edgars.s.ad: «Если человеку, живущему в Латвии, проще говорить по-русски, значит он русский шовинист, который принципиально не хочет интегрироваться. Всё. Точка. Никто ничего не обязан им обеспечивать. Эти тугодумы 35 лет назад были в расцвете сил, а многие, похоже, тогда ещё даже не родились. На учителей могут жаловаться дети, а взрослый человек должен учиться сам, а не искать оправдания и виноватых».

antonsvimba: «Пусть этот человек научится понимать латышский язык на слух. По твоей логике латышский народ должен обеспечивать вещание на языках всех меньшинств, чтобы у всех были равные возможности всё понимать. Полная ерунда».

scramble_bat: Это стагнирует нужду учить латышский язык. Типо из той серии - в магазине, рынке отвечают на русском, новости на русском, учиться трудно, зачем надо? Это единственная причина почему я больше против этого. Тут уже не пенсионеры а молодёжь, которая ничего в школе не рубит и им все равно. Лично таких встречал. Когда никто и нигде не будет отвечать на русском, нигде не будут надписи, тогда и научатся. В Польше, Германии таких проблем нет.

alreadyexistthisone: На мой взгляд, вы говорите правильные вещи, однако для реализации всего этого нужны ресурсы, а радикализированная часть латышского общества воспринимает ситуацию примерно так: зачем тратить деньги и ресурсы на русских в Латвии, если можно этого не делать — мы им ничего не должны.