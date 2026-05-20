Press.lv
Вс, 24. Мая
«Зачем тратить ресурсы на русских в Латвии?» На молодого политика обрушился шквал критики (3)

Редакция PRESS 20 мая, 2026 09:07

«Чтобы развивать латышский язык, не нужно ничего запрещать — нужно создавать что-то новое», - с таким заявлением выступил депутат и секретарь Молодежного Сейма Максим Лодыньш в эфире программы Kas notiek Latvijā на латвийском телевидении.

- Я думаю, что укреплять латышский язык можно не какими-то запретами, а увеличивая количество учителей латышского языка, - высказывается молодой политик и утверждает, что запрет вещания на русском языке в общественных сми - это большая ошибка. - Потому что люди выбирают то, что им проще получить. Они подключаются к российской пропаганде, а не к нашим проверенным источникам.

Однако в комментариях к публикации в социальной сети Treads на молодого человека обрушился шквал резкой критикой:

edgars.s.ad: «Если человеку, живущему в Латвии, проще говорить по-русски, значит он русский шовинист, который принципиально не хочет интегрироваться. Всё. Точка. Никто ничего не обязан им обеспечивать. Эти тугодумы 35 лет назад были в расцвете сил, а многие, похоже, тогда ещё даже не родились. На учителей могут жаловаться дети, а взрослый человек должен учиться сам, а не искать оправдания и виноватых».

antonsvimba: «Пусть этот человек научится понимать латышский язык на слух. По твоей логике латышский народ должен обеспечивать вещание на языках всех меньшинств, чтобы у всех были равные возможности всё понимать. Полная ерунда».

scramble_bat: Это стагнирует нужду учить латышский язык. Типо из той серии - в магазине, рынке отвечают на русском, новости на русском, учиться трудно, зачем надо? Это единственная причина почему я больше против этого. Тут уже не пенсионеры а молодёжь, которая ничего в школе не рубит и им все равно. Лично таких встречал. Когда никто и нигде не будет отвечать на русском, нигде не будут надписи, тогда и научатся. В Польше, Германии таких проблем нет.

alreadyexistthisone: На мой взгляд, вы говорите правильные вещи, однако для реализации всего этого нужны ресурсы, а радикализированная часть латышского общества воспринимает ситуацию примерно так: зачем тратить деньги и ресурсы на русских в Латвии, если можно этого не делать — мы им ничего не должны.

Комментарии (3)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (3)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (3)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (3)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (3)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (3)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (3)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (3)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

