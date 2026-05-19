Обычная кимчи внезапно оказалась не просто закуской — она может помогать выводить пластик из организма

Но теперь у этой корейской закуски появилась новая, почти фантастическая роль. Учёные в Южной Корее обнаружили, что бактерия из кимчи может цепляться за крошечные частицы пластика в кишечнике и помогать организму выводить их наружу.

Да, речь не о метафоре.

Микропластик и нанопластик уже находят в воде, еде и окружающей среде. Нанопластик особенно неприятен: это частицы меньше одного микрометра. Они настолько малы, что исследователи опасаются их способности проходить через кишечный барьер и накапливаться в органах — в том числе в почках и мозге.

И вот тут в историю входит кимчи.

Исследователи из Всемирного института кимчи изучали бактерию Leuconostoc mesenteroides CBA3656, выделенную из ферментированной капусты. В лаборатории она показала очень сильную способность прикрепляться к частицам полистирольного нанопластика.

В обычных условиях эффективность связывания достигала 87%. Но самая интересная часть началась в среде, похожей на человеческий кишечник. Другая бактерия почти потеряла способность удерживать нанопластик — её показатель упал до 3%. А бактерия из кимчи всё ещё держалась на уровне 57%.

То есть она не просто красиво выглядела в пробирке. Она продолжала работать в условиях, более похожих на те, что есть внутри организма.

Затем учёные проверили эффект на мышах. У животных, которым давали эту бактерию, в кале оказалось более чем в два раза больше нанопластика по сравнению с мышами без пробиотика.

Проще говоря: бактерия словно цепляла пластиковые частицы в кишечнике и помогала отправлять их на выход.

Это ещё не значит, что баночка кимчи завтра станет лекарством от микропластика. Исследование раннее, речь пока о лабораторных условиях и опытах на мышах. У людей такой эффект ещё нужно доказывать отдельно.

Но сама идея выглядит очень цепляюще: традиционная ферментированная еда может оказаться не только полезной для пищеварения, но и неожиданным союзником против загрязнителей, которые мы уже невольно носим внутри себя.

Учёные всё чаще рассматривают микробы из ферментированных продуктов как нечто большее, чем просто «хорошие бактерии для живота». Они могут взаимодействовать с веществами, которые попадают в организм из окружающей среды.

И если дальнейшие исследования подтвердят эффект у людей, кимчи получит совершенно новый имидж.

Не просто острая капуста на тарелке.

А маленькая ферментированная команда уборщиков, которая встречает пластик в кишечнике и помогает организму показать ему дверь.