Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Обычная кимчи внезапно оказалась не просто закуской — она может помогать выводить пластик из организма

Редакция PRESS 19 мая, 2026 15:19

Азбука здоровья 0 комментариев

Кимчи и раньше считалась едой с характером: острая, ферментированная, с запахом, который невозможно проигнорировать.

Но теперь у этой корейской закуски появилась новая, почти фантастическая роль. Учёные в Южной Корее обнаружили, что бактерия из кимчи может цепляться за крошечные частицы пластика в кишечнике и помогать организму выводить их наружу.

Да, речь не о метафоре.

Микропластик и нанопластик уже находят в воде, еде и окружающей среде. Нанопластик особенно неприятен: это частицы меньше одного микрометра. Они настолько малы, что исследователи опасаются их способности проходить через кишечный барьер и накапливаться в органах — в том числе в почках и мозге.

И вот тут в историю входит кимчи.

Исследователи из Всемирного института кимчи изучали бактерию Leuconostoc mesenteroides CBA3656, выделенную из ферментированной капусты. В лаборатории она показала очень сильную способность прикрепляться к частицам полистирольного нанопластика.

В обычных условиях эффективность связывания достигала 87%. Но самая интересная часть началась в среде, похожей на человеческий кишечник. Другая бактерия почти потеряла способность удерживать нанопластик — её показатель упал до 3%. А бактерия из кимчи всё ещё держалась на уровне 57%.

То есть она не просто красиво выглядела в пробирке. Она продолжала работать в условиях, более похожих на те, что есть внутри организма.

Затем учёные проверили эффект на мышах. У животных, которым давали эту бактерию, в кале оказалось более чем в два раза больше нанопластика по сравнению с мышами без пробиотика.

Проще говоря: бактерия словно цепляла пластиковые частицы в кишечнике и помогала отправлять их на выход.

Это ещё не значит, что баночка кимчи завтра станет лекарством от микропластика. Исследование раннее, речь пока о лабораторных условиях и опытах на мышах. У людей такой эффект ещё нужно доказывать отдельно.

Но сама идея выглядит очень цепляюще: традиционная ферментированная еда может оказаться не только полезной для пищеварения, но и неожиданным союзником против загрязнителей, которые мы уже невольно носим внутри себя.

Учёные всё чаще рассматривают микробы из ферментированных продуктов как нечто большее, чем просто «хорошие бактерии для живота». Они могут взаимодействовать с веществами, которые попадают в организм из окружающей среды.

И если дальнейшие исследования подтвердят эффект у людей, кимчи получит совершенно новый имидж.

Не просто острая капуста на тарелке.

А маленькая ферментированная команда уборщиков, которая встречает пластик в кишечнике и помогает организму показать ему дверь.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать