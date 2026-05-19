Сын основателя Mango задержан по подозрению в убийстве отца

© Deutsche Welle 19 мая, 2026 18:30

Сын основателя модного бренда Mango Джонатан Андик задержан в Барселоне в связи с гибелью отца - следствие подозревает его в непредумышленном убийстве, сообщила полиция Каталонии во вторник, 19 мая. Представитель семьи подтвердил, что Джонатан Андик уже дал первые показания следователям. По имеющимся данным, он был единственным человеком, сопровождавшим основателя Mango Исака Андика, когда тот сорвался в пропасть.

Исак Андик погиб 14 декабря 2024 года во время прогулки в горном массиве Монсеррат примерно в 40 километрах к северо-западу от Барселоны. Ему был 71 год. По первоначальной версии, предприниматель поскользнулся в пещерах Сальпетре в Кольбато и упал с высоты 150 метров. Произошедшее считали несчастным случаем, но в ходе расследования возникли сомнения, и следователи сосредоточились на фигуре сына. В частности, было изучено содержимое его мобильного телефона.

Подробности расследования

Полиция выявила в показаниях Джонатана Андика ряд противоречий. Партнерша погибшего, профессиональная гольфистка Эстефания Кнут, рассказала следователям о плохих отношениях между отцом и сыном.

Еще 19 мая 44-летний подозреваемый должен быть доставлен к следственному судье - дело находится в ведении следственного суда номер 5 в Мартореле близ Барселоны. Судья может отправить Андика в предварительное заключения либо отпустить его под условия.

Семья заявила, что тесно сотрудничает со следствием, но воздерживается от дальнейших комментариев в связи с закрытым характером разбирательства.

Империя Mango

Исак Андик основал Mango в 1984 году - до этого в начале 1980-х он открывал в Барселоне и Мадриде магазины под названием Isak Jeans. Сам предприниматель родился в 1953 году в Стамбуле, а в 1969 году его семья переехала в Испанию. В 17 лет он уже торговал одеждой и обувью на рынках.

Состояние Андика оценивалось примерно в 4,5 млрд евро, он считался одним из богатейших людей Испании - и конкурентом основателя Zara Амансио Ортеги. По итогам 2025 года Mango установила рекорд выручки - более 3,7 млрд евро, что на 13% больше, чем в 2024 году.

Сеть насчитывает около 2900 точек продаж более чем в 120 странах и свыше 18 000 сотрудников, причем около 80% выручки приходится на рынки за пределами Испании. Помимо Джонатана, у Андика остались две дочери - Джудит и Сара, которые также работают в компании. После гибели отца Джонатан Андик был назначен вице-президентом.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

