Сын основателя Mango задержан по подозрению в убийстве отца

Исак Андик погиб 14 декабря 2024 года во время прогулки в горном массиве Монсеррат примерно в 40 километрах к северо-западу от Барселоны. Ему был 71 год. По первоначальной версии, предприниматель поскользнулся в пещерах Сальпетре в Кольбато и упал с высоты 150 метров. Произошедшее считали несчастным случаем, но в ходе расследования возникли сомнения, и следователи сосредоточились на фигуре сына. В частности, было изучено содержимое его мобильного телефона.

Подробности расследования

Полиция выявила в показаниях Джонатана Андика ряд противоречий. Партнерша погибшего, профессиональная гольфистка Эстефания Кнут, рассказала следователям о плохих отношениях между отцом и сыном.

Еще 19 мая 44-летний подозреваемый должен быть доставлен к следственному судье - дело находится в ведении следственного суда номер 5 в Мартореле близ Барселоны. Судья может отправить Андика в предварительное заключения либо отпустить его под условия.

Семья заявила, что тесно сотрудничает со следствием, но воздерживается от дальнейших комментариев в связи с закрытым характером разбирательства.

Империя Mango

Исак Андик основал Mango в 1984 году - до этого в начале 1980-х он открывал в Барселоне и Мадриде магазины под названием Isak Jeans. Сам предприниматель родился в 1953 году в Стамбуле, а в 1969 году его семья переехала в Испанию. В 17 лет он уже торговал одеждой и обувью на рынках.

Состояние Андика оценивалось примерно в 4,5 млрд евро, он считался одним из богатейших людей Испании - и конкурентом основателя Zara Амансио Ортеги. По итогам 2025 года Mango установила рекорд выручки - более 3,7 млрд евро, что на 13% больше, чем в 2024 году.

Сеть насчитывает около 2900 точек продаж более чем в 120 странах и свыше 18 000 сотрудников, причем около 80% выручки приходится на рынки за пределами Испании. Помимо Джонатана, у Андика остались две дочери - Джудит и Сара, которые также работают в компании. После гибели отца Джонатан Андик был назначен вице-президентом.