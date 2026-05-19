Поезда опаздывают на … 145 минут: последствия переполоха с дронами

Как сообщили в компании Vivi («Pasažieru vilciens»), для полного восстановления графика потребуется время. Наиболее серьёзные сбои наблюдаются на восточном направлении. В частности, поезд Рига — Зилупе, отправившийся утром, задерживается примерно на 145 минут. С опозданием также курсируют рейсы Зилупе — Рига и поезда в направлении Валги.

Напомним, днём тревога из-за возможной угрозы в воздушном пространстве была объявлена в Краславском, Лудзенском, Резекненском, Прейльском, Мадонском, Цесисском, Гулбенском, Смилтенском и Валмиерском краях. На время действия предупреждения движение поездов в этих районах полностью остановили.

Около 14:00 Национальные вооружённые силы сообщили, что опасность миновала. Позднее тревогу отменили и в Краславском и Лудзенском краях, где ограничения сохранялись дольше всего.

По данным НВС, причиной усиленных мер стал беспилотник, пересёкший латвийскую границу и пролетевший через территорию страны. Позже стало известно, что дрон покинул воздушное пространство Латвии.

В связи с инцидентом в воздух поднимались истребители миссии НАТО по патрулированию неба стран Балтии. Также сообщается, что один беспилотник во вторник был сбит на юге Эстонии.

В НВС подчёркивают, что на фоне продолжающейся войны России против Украины подобные инциденты могут повторяться и в будущем. В связи с этим на восточной границе Латвии уже усилены подразделения противовоздушной обороны.