Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Солнце портит не только кожу — волосы тоже получают удар

Редакция PRESS 19 мая, 2026 16:20

Азбука здоровья 0 комментариев

Многие летом честно мажут лицо SPF-кремом, прячутся от полуденного солнца и переживают из-за ожогов кожи.

А вот волосы в это время буквально «жарятся» без всякой защиты.

Именно поэтому к концу отпуска многие внезапно замечают странную вещь: волосы стали сухими, тусклыми, ломкими и как будто уставшими — даже если море, солнце и отдых вроде должны были сделать человека красивее и счастливее.

Дело в том, что ультрафиолет повреждает не только кожу.

Солнечные лучи постепенно разрушают внешний защитный слой волоса — кутикулу. После этого волосы начинают терять влагу, хуже держат форму, быстрее путаются и выглядят так, будто пережили маленькую климатическую катастрофу.

Особенно заметно это летом у окрашенных волос. Цвет может внезапно «уплывать» в неожиданные оттенки: блонд желтеет, тёмные волосы тускнеют, рыжие быстро выгорают. И виновато не только море или бассейн.

Солнце буквально меняет структуру волоса.

Учёные давно изучают этот эффект. Одни ультрафиолетовые лучи повреждают белки волоса, другие влияют на пигмент. В результате волосы становятся слабее и визуально старее.

И вот тут появляется неприятная деталь, о которой многие вообще не думают: кожа головы тоже может обгорать.

Особенно пробор.

Дерматологи говорят, что люди часто забывают про эту зону, хотя она получает прямой удар солнца часами — особенно летом, на пляже, прогулке или в машине.

В итоге можно получить не только сухие волосы, но и раздражённую кожу головы, шелушение и ощущение, будто волосы «болят».

Самое обидное — солнце повреждает волосы медленно и незаметно. Нет момента, как с ожогом кожи: «ой, всё красное». Волосы просто постепенно становятся хуже — и человек часто понимает это только к августу.

Особенно быстро эффект проявляется в сочетании «солнце + солёная вода + ветер + горячий фен». Для волос это почти экстремальный режим выживания.

Но хорошая новость есть.

Защищать волосы проще, чем кажется. Самый банальный способ — головной убор. Кепка, панама или платок работают лучше, чем многие дорогие баночки. Для длинных волос помогает коса или собранный пучок — меньше пересушивания и спутывания.

Есть и специальные UV-спреи или несмываемые средства для волос. Они не превращают человека в супергероя, но помогают уменьшить повреждение и потерю влаги.

И да — летом волосы иногда действительно нуждаются в защите почти так же, как кожа.

Потому что солнце не разбирается, что именно сушить — лицо, плечи или кончики волос.
 
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать