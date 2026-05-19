Солнце портит не только кожу — волосы тоже получают удар

А вот волосы в это время буквально «жарятся» без всякой защиты.

Именно поэтому к концу отпуска многие внезапно замечают странную вещь: волосы стали сухими, тусклыми, ломкими и как будто уставшими — даже если море, солнце и отдых вроде должны были сделать человека красивее и счастливее.

Дело в том, что ультрафиолет повреждает не только кожу.

Солнечные лучи постепенно разрушают внешний защитный слой волоса — кутикулу. После этого волосы начинают терять влагу, хуже держат форму, быстрее путаются и выглядят так, будто пережили маленькую климатическую катастрофу.

Особенно заметно это летом у окрашенных волос. Цвет может внезапно «уплывать» в неожиданные оттенки: блонд желтеет, тёмные волосы тускнеют, рыжие быстро выгорают. И виновато не только море или бассейн.

Солнце буквально меняет структуру волоса.

Учёные давно изучают этот эффект. Одни ультрафиолетовые лучи повреждают белки волоса, другие влияют на пигмент. В результате волосы становятся слабее и визуально старее.

И вот тут появляется неприятная деталь, о которой многие вообще не думают: кожа головы тоже может обгорать.

Особенно пробор.

Дерматологи говорят, что люди часто забывают про эту зону, хотя она получает прямой удар солнца часами — особенно летом, на пляже, прогулке или в машине.

В итоге можно получить не только сухие волосы, но и раздражённую кожу головы, шелушение и ощущение, будто волосы «болят».

Самое обидное — солнце повреждает волосы медленно и незаметно. Нет момента, как с ожогом кожи: «ой, всё красное». Волосы просто постепенно становятся хуже — и человек часто понимает это только к августу.

Особенно быстро эффект проявляется в сочетании «солнце + солёная вода + ветер + горячий фен». Для волос это почти экстремальный режим выживания.

Но хорошая новость есть.

Защищать волосы проще, чем кажется. Самый банальный способ — головной убор. Кепка, панама или платок работают лучше, чем многие дорогие баночки. Для длинных волос помогает коса или собранный пучок — меньше пересушивания и спутывания.

Есть и специальные UV-спреи или несмываемые средства для волос. Они не превращают человека в супергероя, но помогают уменьшить повреждение и потерю влаги.

И да — летом волосы иногда действительно нуждаются в защите почти так же, как кожа.

Потому что солнце не разбирается, что именно сушить — лицо, плечи или кончики волос.







